Son Of Sardaar 2 Trailer Out: अजय देवगन की कॉमेडी में धमाकेदार वापसी, रिलीज हुआ 'सन ऑफ सरदार 2' का ट्रेलर (Watch Video)

Son Of Sardaar 2 Trailer Out: 'सन ऑफ सरदार 2' का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है और इस बार अजय देवगन डबल मस्ती और धमाल के साथ लौटे हैं. Jio Studios और Devgn Films ने मुंबई में भव्य इवेंट के दौरान इस बहुप्रतीक्षित ट्रेलर को पेश किया. ट्रेलर देखते ही पुराने Son of Sardaar की यादें ताज़ा हो जाती हैं और जसी के इस बार और भी मज़ेदार सफर की झलक मिलती है. फिल्म की कहानी इस बार पंजाब से निकलकर स्कॉटलैंड तक पहुंचती है. सवाल बस इतना है – जो जसी पंजाब में बच गया, क्या वो स्कॉटलैंड में भी बच पाएगा? ट्रेलर में मस्ती, रोमांस और पंजाबी स्टाइल का शानदार तड़का है. खासकर ‘पहला तू दूजा तू’ सॉन्ग और टाइटल ट्रैक फैंस को झूमने पर मजबूर कर रहे हैं.

Vijay Kumar Arora के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अजय देवगन के साथ रवि किशन, संजय मिश्रा, मृणाल ठाकुर, नीरू बाजवा, चंकी पांडे, कुब्रा सैत, दीपक डोबरियाल, विंदू दारा सिंह, रोशनी वालिया, शरत सक्सेना, साहिल मेहता और दिवंगत मुकुल देव जैसे दमदार कलाकार नजर आएंगे. पहली फिल्म जहां मस्ती से भरपूर थी, वहीं Son of Sardaar 2 का ट्रेलर दिखाता है कि इस बार मस्ती दोगुनी होने वाली है. फिल्म को अजय देवगन और ज्योति देशपांडे ने प्रोड्यूस किया है और यह 25 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

देखें 'सन ऑफ सरदार 2' ट्रेलर:

फिलहाल, ट्रेलर ने फैंस की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है. देखना दिलचस्प होगा कि क्या जसी का जादू इस बार भी दर्शकों को उतना ही हंसा पाएगा जितना पहली फिल्म में हंसाया था.