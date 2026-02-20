हार्दिक पांड्या ने मनाया गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा का 25वां जन्मदिन, अहमदाबाद में केक कटिंग का वीडियो हुआ वायरल (Watch Video)

हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा का 25वां जन्मदिन मनाया (Photo X@Cricket_live247)

अहमदाबाद: भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Indian All-Rounder Hardik Pandya) इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ (Personal Life) को लेकर चर्चा में हैं. हार्दिक ने गुरुवार, 19 फरवरी की शाम अहमदाबाद (Ahmedabad) में अपनी गर्लफ्रेंड, मॉडल और अभिनेत्री माहिका शर्मा (Mahieka Sharma) का 25वां जन्मदिन मनाया. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 'सुपर 8' चरण (T20 World Cup 2026 Super 8 Campaign) के महत्वपूर्ण मुकाबलों से ठीक पहले हार्दिक का यह निजी सेलिब्रेशन उनके फैंस के लिए एक सरप्राइज की तरह सामने आया है.

केक-कटिंग का वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में हार्दिक पांड्या को माहिका शर्मा के साथ देखा जा सकता है. वीडियो में माहिका अपना बर्थडे केक काटती नजर आ रही हैं और उसके बाद वे हार्दिक को केक खिलाती हैं. यह एक निजी समारोह था जिसमें केवल करीबी दोस्त और परिवार के कुछ सदस्य ही शामिल हुए थे. हार्दिक, जो अक्सर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, इस वीडियो में काफी खुश और रिलैक्स नजर आ रहे हैं.

हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा का जन्मदिन मनाया

Hardik Pandya celebrating his girlfriend Mahieka Sharma’s birthday at the team hotel in Ahmedabad. pic.twitter.com/OAQup07dgw — Sonu (@Cricket_live247) February 20, 2026

वर्ल्ड कप की चुनौतियों के बीच सुकून के पल

हार्दिक पांड्या के लिए यह सेलिब्रेशन मानसिक रूप से तरोताजा होने का एक जरिया भी माना जा रहा है. भारतीय टीम जल्द ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 अभियान की शुरुआत करने वाली है. टूर्नामेंट के इस निर्णायक मोड़ से पहले हार्दिक ने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर अहमदाबाद में माहिका के खास दिन को यादगार बनाया.

कौन हैं माहिका शर्मा?

माहिका शर्मा एक जानी-मानी मॉडल और अभिनेत्री हैं, जो पिछले कुछ समय से हार्दिक पांड्या के साथ अपने रिश्तों को लेकर खबरों में बनी हुई हैं. यह पहली बार है जब हार्दिक ने इस तरह से सार्वजनिक रूप से माहिका के साथ कोई निजी पल साझा किया है. 25 साल की माहिका सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है.

मैदान पर वापसी का इंतजार

निजी खुशियों के साथ-साथ फैंस की निगाहें हार्दिक पांड्या के ऑन-फील्ड प्रदर्शन पर भी टिकी हैं. वर्ल्ड कप के आगामी मैचों में हार्दिक की भूमिका टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस छोटे से ब्रेक के बाद वे और भी अधिक ऊर्जा के साथ मैदान पर वापसी करेंगे.