Hardik Pandya Special Watch: हार्दिक पांड्या की महंगी पसंद! पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान ₹25 लाख की घड़ी पहने दिखे

Hardik Pandya Special Watch: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) न केवल अपनी शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपनी महंगी और शानदार लाइफस्टाइल के लिए भी अक्सर चर्चा में रहते हैं. हाल ही में कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हाई-वोल्टेज मैच के दौरान, पांड्या की कलाई पर बंधी एक खास घड़ी ने सबका ध्यान खींचा. यह घड़ी जैकब एंड कंपनी (Jacob & Co) की 'एपिक एक्स स्पोर्ट रुद्र एडिशन' (Epic X Sport 'Rudhra Edition') थी, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपये बताई जा रही है.

टीम इंडिया की जर्सी से मेल खाता 'स्काई ब्लू' रंग

हार्दिक पांड्या की यह नई घड़ी उनके पुराने संग्रह से थोड़ी अलग है. जहां पहले इस 'रुद्र एडिशन' को नारंगी और काले रंग के तालमेल के साथ देखा गया था, वहीं इस बार उन्होंने स्काई ब्लू और सिल्वर रंगों वाली घड़ी पहनी थी. यह रंग भारतीय टी20 जर्सी के साथ पूरी तरह से मेल खा रहा था.

घड़ी की तकनीकी विशेषताएं.

यह घड़ी जैकब एंड कंपनी की 'एपिक एक्स स्पोर्ट' का एक कस्टमाइज्ड वर्जन है, जिसे विशेष रूप से पांड्या के लिए तैयार किया गया प्रतीत होता है. इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

केस: इसका 41mm का केस ग्रेड-5 टाइटेनियम से बना है, जो इसे काफी हल्का और मजबूत बनाता है.

डिजाइन: घड़ी में सिग्नेचर 'X' आकार के लग्स हैं और इसका डायल 'स्केलेटन' डिजाइन का है, जिससे अंदर की मशीनरी साफ दिखाई देती है.

पावर रिजर्व: इसमें JCAM45 कैलिबर मूवमेंट है, जो 70 घंटे का पावर रिजर्व प्रदान करता है.

धार्मिक प्रतीक: 'रुद्र' एडिशन होने के कारण इसमें भगवान शिव से प्रेरित प्रतीक जैसे 'ओम' और त्रिशूल की झलक देखने को मिलती है.

जैकब एंड को एपिक एक्स स्पोर्ट ‘रुद्र एडिशन’ लग्ज़री घड़ी

मैदान पर प्रदर्शन

मैदान पर हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ उनका दिन मिला-जुला रहा. बल्लेबाजी के दौरान वह पहली ही गेंद पर आउट (गोल्डन डक) हो गए, जिससे प्रशंसकों को निराशा हुई. हालांकि, उन्होंने अपनी गेंदबाजी से इसकी भरपाई की. पांड्या ने अपने 3 ओवरों में शानदार नियंत्रण दिखाते हुए केवल 16 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिसने भारत की 61 रनों की जीत में बड़ी भूमिका निभाई.

हार्दिक पांड्या ने पहनी ₹25 लाख की घड़ी

पांड्या का 'करोड़ों' का घड़ियों का संग्रह

यह पहली बार नहीं है जब पांड्या की घड़ी चर्चा में रही हो. उनके पास 20 करोड़ रुपये की 'रिचर्ड मिले' (Richard Mille RM 27-04) और पटेक फिलिप जैसी कई दुर्लभ घड़ियाँ हैं. जैकब एंड कंपनी के साथ पांड्या का जुड़ाव पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ा है, और यह ब्रांड अक्सर उनके व्यक्तित्व और टैटू के अनुसार घड़ियों को कस्टमाइज करता है.