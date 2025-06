Son of Sardaar 2 Poster Out: अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार 2' एक और दमदार पोस्टर रिलीज, 25 जुलाई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक

Son of Sardaar 2, Ajay Devgn (Photo Credits: Instagram)

Son of Sardaar 2 Poster Out: अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' का पहला पोस्टर शेयर कर दिया है. फिल्म के इस दमदार पोस्टर में अजय पूरी सरदाराना अंदाज़ में नजर आ रहे हैं और टैगलाइन में लिखा गया है – “This time, he’s not just bringing the storm... he is the thunder.” यानी इस बार वो सिर्फ तूफान नहीं ला रहे, बल्कि खुद तूफान हैं. पोस्टर में अजय देवगन का इंटेंस लुक, लाल पगड़ी और बिजली जैसी बैकग्राउंड विजुअल्स फिल्म के जबरदस्त एक्शन और एंटरटेनमेंट की ओर इशारा कर रहे हैं. यह फिल्म 2012 में आई हिट फिल्म ‘सन ऑफ सरदार’ का सीक्वल है.

फिल्म में अजय देवगन के साथ मृणाल ठाकुर नजर आएंगी. निर्देशन विजय कुमार अरोड़ा ने किया है जबकि इसे प्रोड्यूस किया है अजय देवगन, ज्योति देशपांडे, एन.आर.पचिसिया और प्रवीण तलरेजा ने.'सन ऑफ सरदार 2' 25 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, यानी इस गर्मी के सीज़न में एक्शन और कॉमेडी से भरपूर फिल्म का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा.

'सन ऑफ सरदार 2' का नया पोस्टर:

अजय देवगन के फैंस के लिए यह किसी ट्रीट से कम नहीं है क्योंकि यह पोस्टर दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा रहा है. अब देखना होगा कि क्या यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले पार्ट की तरह ही धमाल मचा पाती है या नहीं.