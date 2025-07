PM मोदी कर रहे हर दिन 1.25 लाख कमाने वाली स्कीम का प्रचार? आपको भी मिला है ये मैसेज तो हो जाएं सावधान

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन की तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे निवेश प्रोजेक्ट को प्रमोट किया है जो केवल 21,000 रुपये के निवेश पर रोजाना 1.25 लाख रुपये तक की कमाई का वादा करता है. इस स्कीम को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स खासे हैरान हैं और कई लोग इस झांसे में भी आ गए हैं. प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने इस वायरल विज्ञापन को लेकर स्पष्ट किया है कि यह एक AI जनरेटेड और मॉर्फ की गई तस्वीर है. PIB ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी कोई स्कीम प्रमोट नहीं की है और न ही इसका कोई आधिकारिक स्रोत है.

इस फर्जी विज्ञापन को The Indian Express जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र से जोड़ने की कोशिश की गई है, ताकि इसे असली दिखाया जा सके. लेकिन PIB ने साफ किया है कि Indian Express ने ऐसी कोई खबर या विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया है. ये नाम सिर्फ लोगों को भ्रमित करने और झांसे में लाने के लिए इस्तेमाल किया गया है.

PM Narendra Modi endorsing an investment scheme? Here’s the truth!

An AI-generated, morphed advertisement is circulating online, falsely claiming that Prime Minister Narendra Modi is promoting an investment scheme that promises ₹1.5 lakh returns in just one month for an… pic.twitter.com/nS8pDkDnvm

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 11, 2025