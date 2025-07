Fact Check: क्या केंद्र सरकार ने युवाओं में अचानक हो रही मौतों पर अध्ययन शुरू किया है? जानिए सच्चाई

Fact Check: हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि केंद्र सरकार ने देशभर में अचानक हो रही मौतों पर एक बड़ा अध्ययन शुरू किया है, खासकर उन लोगों में जो 45 साल से कम उम्र के हैं और जिनकी मौत कोविड महामारी के बाद रहस्यमयी तरीके से हुई है. यह दावा सबसे पहले ThePrint की रिपोर्ट में किया गया था, जिसके अनुसार DHR (Department of Health Research) और INCLEN International इस अध्ययन पर काम कर रहे हैं.

PIB Fact Check ने इस रिपोर्ट को झूठा करार दिया है. उन्होंने साफ कहा कि "केंद्र सरकार या स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (DHR) ने ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्ययन शुरू नहीं किया है." यह स्पष्ट करते हुए बताया गया कि रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, उनका कोई आधिकारिक आधार नहीं है.

In a news report, @ThePrintIndia has claimed that the Centre has commissioned a nationwide study to assess the pattern of sudden deaths in India.#PIBFactCheck

❌ This claim is #Fake.

✅ No such nationwide survey has been commissioned by the Centre or Department of Health… pic.twitter.com/GPsRC1hz1C

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 9, 2025