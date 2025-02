BeerBiceps Controversy Video: रणवीर अल्लाहबादिया का 'पैरेंट्स को सेक्स करते देखने' वाले सवाल पर मचा बवाल, सोशल मीडिया पर लोगों ने लगाई लताड़

BeerBiceps Controversy Video: रणवीर अल्लाहबादिया, जिन्हें BeerBiceps के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर विवादों में हैं. हाल ही में सैमय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के एक एपिसोड में उनकी एक टिप्पणी ने इंटरनेट पर खलबली मचा दी. विवादित सवाल, जो "क्या आप अपने माता-पिता को जीवन भर सेक्स करते देखना पसंद करेंगे - या आप एक बार इसमें शामिल होंगे और इसे हमेशा के लिए बंद कर देंगे?" था, ने लोगों को खासा नाराज कर दिया है.

इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में रणवीर एक कंटेस्टेंट से यह सवाल पूछते नजर आते हैं. इस दौरान शो के होस्ट और क्रिएटर सैमय रैना ने इसे रोका नहीं, बल्कि इसे मजाक के तौर पर लिया. इस एपिसोड में यूट्यूबर आशीष चंचलानी और कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखिजा (The Rebel Kid) भी शामिल थे. रणवीर की यह टिप्पणी, विशेषकर उनकी पहले की सेक्स और इंटिमेसी पर की गई बातों के मद्देनजर, लोगों को काफी आपत्तिजनक लगी है. नेटिज़न्स ने सोशल मीडिया पर BeerBiceps को जमकर आड़े हाथों लिया और उनकी टिप्पणी को अश्लील और असंवेदनशील बताया.

सैमय रैना का शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ अक्सर विवादों में घिरा रहा है. इससे पहले दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन पर टिप्पणी या अरुणाचल प्रदेश के लोगों पर किए गए मजाक को लेकर भी शो की कड़ी आलोचना हो चुकी है. लोगों का कहना है कि यह शो कॉमेडी के नाम पर निचले स्तर की अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है.. नेटिज़न्स का यह भी सवाल है कि आखिर ऐसा कौन सा स्तर आ गया है जहां पेरेंट्स की सेक्स लाइफ जैसे विषय पर बातें करना कॉमेडी समझा जाने लगा है. सोशल मीडिया पर BeerBiceps को लेकर लोग बंट गए हैं. एक वर्ग जहां उन्हें सपोर्ट कर रहा है, वहीं अधिकतर लोग उनकी टिप्पणी की आलोचना कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता को बढ़ावा देना गलत है."

“Would you rather watch your parents have sex for the rest of your life — or would you join in once and stop it forever?”

Meet the perverted creators who are shaping our country’s creative economy. I am sure each one has a following of millions.

This content is not designated as… https://t.co/UjwKyPIhJQ

— Neelesh Misra (@neeleshmisra) February 9, 2025