Bangladesh National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team 1st Test Match 2025 Toss Update And Live Scorecard: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला टेस्ट मैच आज यानी 20 अप्रैल से सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में खेला जा रहा है. इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. नजमुल हुसैन शान्तो बांग्लादेश की कप्तानी कर रहे हैं. जबकि जिम्बाब्वे की कमान क्रेग एर्विन के हाथों में है.

बांग्लादेश (प्लेइंग इलेवन): महमूदुल हसन जॉय, शादमान इस्लाम, नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), मोमिनुल हक, मुश्फिकुर रहीम, मेहदी हसन मिराज, जेकर अली (विकेटकीपर), ताइजुल इस्लाम, हसन महमूद, खालिद अहमद, नाहिद राणा

जिम्बाब्वे (प्लेइंग इलेवन): बेन कुरेन, निक वेल्च, क्रेग एर्विन (कप्तान), ब्रायन बेनेट, सीन विलियम्स, वेस्ली मधेवेरे, न्याशा मायावो (डब्ल्यू), वेलिंगटन मसाकाद्जा, रिचर्ड नगारावा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, विक्टर न्याउची

यहां आप एक क्लिक बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे के बीच पहले टेस्ट मैच का लाइव स्कोरकार्ड देख सकतें हैं.

Bangladesh won the toss and elected to bat first. 🪙#BANvZIM pic.twitter.com/TxopbxHHSq

— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) April 20, 2025