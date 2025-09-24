India National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का चौथा मुकाबला 24 सितंबर (बुधवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी का मौका मिला. निर्धारित 20 ओवर में भारत ने 6 विकेट खोकर 168 रन बनाए. 169 रनों की लक्ष्य बांग्लादेश के लिए आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि पिच पर बल्लेबाजी थोड़ी चुनौतीपूर्ण दिख रही है. बांग्लादेश को आठवां झटका लगा हैं. कुलदीप यादव ने रिसाद होसैन, तंजीम हसन साकिब को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. खबर लिखें जानें तक बांग्लादेश का स्कोर 115-8 (17 ओवर) था.
बांग्लादेश को लगा आठवां झटका
2⃣ in 2⃣
Kuldeep Yadav 🤝 Web of spin#TeamIndia chipping away in style. 😎
Updates ▶️ https://t.co/bubtcR19RS#AsiaCup2025 | #Super4 | @imkuldeep18 pic.twitter.com/CLLIO1XYlG
— BCCI (@BCCI) September 24, 2025
Asia Cup T20 2025. WICKET! 16.2: Tanzim Hasan Sakib 0(1) b Kuldeep Yadav, Bangladesh 112/8 https://t.co/bubtcR0C2k #INDvBAN #AsiaCup2025 #Super4
— BCCI (@BCCI) September 24, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)