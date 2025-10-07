Litton Das Celebrates Lakshmi Puja 2025: बांग्लादेश के क्रिकेटर लिटन दास ने अपने परिवार के साथ लक्ष्मी पूजा 2025 का उत्सव मनाया. 30 वर्षीय लिटन दास ने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी और बेटी के साथ लक्ष्मी पूजा की झलकियां साझा कीं, जिसमें यह परिवार पारंपरिक परिधानों में नजर आ रहा है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, “अपने अपनों के साथ इस लक्ष्मी पूजा को मनाएं। मैं इसे अपने घर की लक्ष्मी पत्नी और बेटी के साथ मना रहा हूं.” क्रिकेट के मोर्चे पर बात करें तो लिटन दास को आखिरी बार एशिया कप 2025 में खेलते हुए देखा गया था, जहां उन्होंने सुपर-4 राउंड तक बांग्लादेश की कप्तानी की थी. हालांकि, कमर की चोट के कारण वह सुपर-4 के आखिरी दो मैचों में नहीं खेल पाए और हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ हुई 3-0 की सीरीज में भी हिस्सा नहीं ले सके.

लिटन दास ने परिवार संग मनाई लक्ष्मी पूजा

View this post on Instagram A post shared by Litton Das (@litton_kumer_das)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)