Barkat Ibrahimzai Age Controversy: अफगानिस्तान अंडर-19 क्रिकेटर बरकात इब्राहिमजई सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान अंडर-19 पहले युवा वनडे 2025 के दौरान उनकी एक तस्वीर वायरल होने के बाद उम्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. अफगानिस्तान अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और बांग्लादेश अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यह मुकाबला 28 अक्टूबर को बोगुरा (बांग्लादेश) के शहीद चंदू स्टेडियम में खेला गया था. मुकाबले के दौरान जब बरकात इब्राहिमजई का मैच ग्राफिक टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया, तो सोशल मीडिया पर फैंस की नजर उस पर टिक गई. कई दर्शकों ने टिप्पणी की कि तस्वीर में वे 19 साल के खिलाड़ी जैसे नहीं लग रहे थे, जिससे उनकी उम्र को लेकर सवाल उठने लगे. इसके बाद कई यूजर्स ने उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट भी खंगाले और उनकी उम्र पर संदेह जताया. रिकॉर्ड्स के अनुसार, इस खबर के समय बरकात इब्राहिमजई की उम्र 19 साल और 44 दिन बताई गई है.

बरकात इब्राहिमजई का वायरल तस्वीर

फैंस का रिएक्शन

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)