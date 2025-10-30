Barkat Ibrahimzai Age Controversy: अफगानिस्तान अंडर-19 क्रिकेटर बरकात इब्राहिमजई सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान अंडर-19 पहले युवा वनडे 2025 के दौरान उनकी एक तस्वीर वायरल होने के बाद उम्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. अफगानिस्तान अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और बांग्लादेश अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यह मुकाबला 28 अक्टूबर को बोगुरा (बांग्लादेश) के शहीद चंदू स्टेडियम में खेला गया था. मुकाबले के दौरान जब बरकात इब्राहिमजई का मैच ग्राफिक टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया, तो सोशल मीडिया पर फैंस की नजर उस पर टिक गई. कई दर्शकों ने टिप्पणी की कि तस्वीर में वे 19 साल के खिलाड़ी जैसे नहीं लग रहे थे, जिससे उनकी उम्र को लेकर सवाल उठने लगे. इसके बाद कई यूजर्स ने उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट भी खंगाले और उनकी उम्र पर संदेह जताया. रिकॉर्ड्स के अनुसार, इस खबर के समय बरकात इब्राहिमजई की उम्र 19 साल और 44 दिन बताई गई है.
बरकात इब्राहिमजई का वायरल तस्वीर
This age thing is getting out of hand 🧐
Meet Barkat Ibrahimzai, a “U19” player for Afghanistan 🇦🇫.
How is he just 19 yet?! There are so many like him in the current U19 squad
The ICC really needs to stop this
Real young talents in Afghanistan deserve a fair shot 🙌#Cricket pic.twitter.com/07Vdd41eR5
— Clink (@ClinkWrites) October 29, 2025
फैंस का रिएक्शन
@ICC needs to be stricter about age fraud in cricket
Yesterday, in the U19 match between 🇦🇫 and 🇧🇩, a player named Barkat Ahmadzai (“19 years old”) was seen playing, but a 7 year-old IG post(now deleted) shows him as a “12-year-old” & there’s no way this guy was 12 in that photo pic.twitter.com/v8difSeAsj
— Associate Chronicles (@AssociateChrons) October 29, 2025
Barkat Ibrahimzai, an Afghanistan U-19 Cricketer who claims to be 19 years old, his son met with Babar Azam in 2018. 🤯 pic.twitter.com/Ta144PnHYz
— Salman. (@TsMeSalman) October 29, 2025
Afghanistan cricketer Barakatullah Ibrahimzai
- Left: 12-year-old Barkat in 2018
- Right: 19-year-old Barkat in 2025
- Still playing in the Under-19 category despite being clearly overage
Seems like age doesn’t increase for some players there, a whole different world altogether pic.twitter.com/nvqD5mVvqT
— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) October 30, 2025
🤣 19-year-old Barakatullah Ibrahimzai, playing for Afghanistan U19, had fans doing a double take — he looks way older than Rashid Khan 😹#AfghanistanCricket pic.twitter.com/fTZnhjijaR
— KhilariTak (@khilaritak) October 28, 2025
🚨 BAKAT IBRAHIMZAI IN U19?
🚨
- Afghanistan’s U19 player Bakat Ibrahimzai is currently featuring for the U19 side
- He looks older than 19, raising some eyebrows among fans pic.twitter.com/gTJtVTZ6gg
— ẞĀÂD (@_Saadi17) October 28, 2025
