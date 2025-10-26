IND-W vs BAN-W 2025: नवी मुंबई में खेले जा रहे आईसीसी महिला विश्व कप 2025 (ICC Women's World Cup 2025) में भारत और बांग्लादेश के बीच मैच के दौरान राधा यादव (Radha Yadav) ने शानदार फील्डिंग किया. 17वें ओवर में, अमनजोत कौर (Amanjot Kaur) की गेंद पर शर्मिन अख्तर (Sharmin Akhtar) ने एक शॉट मारा, जिसे राधा यादव ने बैकवर्ड पॉइंट पर तेजी से रोका और फिर सीधे थ्रो किया. उनके सटीक सीधे हिट के कारण बांग्लादेशी कप्तान निगार सुल्ताना जोटी (Nigar Sultana Joty) रन आउट हो गईं. जोटी ने क्रीज में बल्ला स्लाइड करने में जरा सी देर कर दी, और रिप्ले में साफ दिखा कि वह लाइन से बाहर थीं. राधा यादव की शानदार फील्डिंग ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

यह पल मैच का निर्णायक मोड़ साबित हुआ. राधा यादव को भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था, और उन्होंने इस मौके पर अच्छा प्रदर्शन किया.

निगार सुल्ताना जोटी को राधा यादव ने किया रन आउट

