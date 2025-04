हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान दो मिनट का मौन रखा गया. इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी लाइन से अलग अन्य वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया. इस अवसर पर देश को झकझोर देने वाले क्रूर हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी. बैठक के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी उपायों और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट राजनीतिक संकल्प पर चर्चा की गई. यह भी पढ़ें: अटारी-वाघा सीमा पर रिट्रीट समारोह के दौरान बंद रहेंगे गेट, दोनों कमांडर नहीं मिलाएंगे हाथ

