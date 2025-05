21 Vi Sadi Ki Shuruaat Kis Tarikh Ko Hui? हर रोज़ गूगल पर लाखों सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ सवाल इतने चौंकाने वाले होते हैं कि इंसान सोच में पड़ जाए. ऐसा ही एक सवाल है — 21वीं सदी की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? (On Which Date Did The 21st Century Begin?)

बहुत से लोग सोचते हैं कि 1 जनवरी 2000 से ही 21वीं सदी की शुरुआत हो गई थी. नया साल, नया दशक और कंप्यूटरों की Y2K समस्या — सबने इस तारीख को इतना खास बना दिया था कि लोगों ने मान लिया यही 21वीं सदी का पहला दिन है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है?

असली जवाब क्या है?

असल में, 21वीं सदी की शुरुआत 1 जनवरी 2001 को हुई थी, न कि 2000 में.

क्यों?

क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर (जो आज दुनिया भर में इस्तेमाल होता है) में पहली सदी की शुरुआत 1 जनवरी 1 ईस्वी से हुई थी, न कि 0 से. चूंकि 0 साल नहीं होता, इसलिए:

पहली सदी: 1 ईस्वी से 100 ईस्वी

दूसरी सदी: 101 से 200

20वीं सदी: 1901 से 2000

21वीं सदी: 1 जनवरी 2001 से शुरू हुई

तो फिर लोग 2000 को ही क्यों मानते हैं?

इसका जवाब आसान है — "00" देखना मन को भाता है. 2000 का साल एक प्रतीकात्मक मोड़ था. नए हज़ार साल का पहला साल, डिजिटल क्रांति का दौर, और एक मनोवैज्ञानिक बदलाव. मीडिया और दुनिया भर की पार्टियों ने भी इसे इतना बड़ा बना दिया कि सदी की सही शुरुआत पीछे छूट गई.

अगर अगली बार कोई आपसे पूछे कि 21वीं सदी कब शुरू हुई? तो बड़े आत्मविश्वास से कहिए — 1 जनवरी 2001 को.