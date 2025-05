Today's Googly: भारत में सबसे बड़ी कीमत वाला नोट कौन सा था? जवाब सुनकर उड़ जाएंगे होश

What is The Highest Denomination of The Indian Rupee Ever Printed? हम सभी रोज़ाना रुपये के नोट देखते और इस्तेमाल करते हैं. बाजार में ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200, ₹500 और ₹2000 के नोट आमतौर पर चलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में अब तक सबसे बड़ा मूल्य वाला नोट कौन सा था?

असल में, भारत में सबसे ज्यादा कीमत वाला नोट 10,000 रुपये का था. यह नोट बहुत पहले, 1948 में छापा गया था. उस समय ये नोट बहुत बड़ा और खास माना जाता था. लेकिन ये नोट आम लोगों के लिए नहीं था, बल्कि सरकारी और बैंकिंग कामों के लिए इस्तेमाल होता था.

हालांकि, बाद में इसे बंद कर दिया गया क्योंकि बड़े नोट का इस्तेमाल धोखाधड़ी और कालेधन जैसी गतिविधियों में हो सकता था. इसके बाद से ऐसे बड़े नोट चलन में नहीं आए.

आज के समय में भारत का सबसे बड़ा नोट ₹500 का है. यह नोट आम लोगों के बीच बहुत चलन में है. केंद्र सरकार ने 19 मई 2023 को 2000 का नोट चलन से बाहर कर दिया था.

मुख्य बातें

भारत में सबसे बड़ा नोट ₹10,000 का था.

यह नोट 1948 में छापा गया था.

अब सबसे बड़ा नोट ₹500 का है.

बड़े नोट बंद होने का कारण कालेधन और धोखाधड़ी रोकना था.

तो, जब अगली बार आप रुपये के नोट देखें, तो ये याद रखें कि भारत के इतिहास में कभी ₹10,000 के नोट भी थे, जो अब केवल संग्रहणीय (कलेक्टर्स आइटम) बन चुके हैं.