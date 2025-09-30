VIDEO: बीजेपी में घर वापसी के बीच तेज प्रताप यादव का पवन सिंह पर तंज: कहा- 'लखनऊ में पैरों में पड़े थे, अब उनकी बुद्धि और विवेक काम नहीं कर रहे हैं'

Tej Pratap Yadav-Pawan singh

Tej Pratap Yadav Slams Pawan Singh: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर अपनी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में हैं.. लंबे समय से उनकी भारतीय जनता पार्टी (BJP) में वापसी की चर्चा थी. इन्ही सुर्खियों के बीच उन्होंने मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की. इस बैठक में भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद रहे. इसे पवन सिंह की भाजपा में "घर वापसी" की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है.

तेज प्रताप यादव ने पवन सिंह पर कसा तंज

इन अटकलों के बीच तेज प्रताप यादव ने पवन सिंह पर जोरदार तंज कसा. मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप ने कहा, "कभी लखनऊ में हमारे पैरों में पड़े थे, अब इनकी बुद्धि-विवेक काम नहीं कर रही. यह बयान 2023 की उस वायरल तस्वीर पर आधारित है जिसमें पवन सिंह, तेज प्रताप के चरणों में झुके दिखे थे.तेज प्रताप ने आगे कहा, "वे कलाकार हैं, कलाकारी करें। राजनीति उनके बस की बात नहीं. यह भी पढ़े: VIDEO: अचानक छोड़ा Rise and Fall शो, फिर Upendra Kushwaha और गृह मंत्री Amit Shah से मीटिंग का प्लान; क्या आरा से फाइनल हो गया Pawan Singh का टिकट?

तेज प्रताप का पवन सिंह पर तंज

'लखनऊ में हमारे पैरों में पड़े थे पवन सिंह..' पवन सिंह अब राष्‍ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल होने जा रहे हैं. पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के दिल्‍ली स्थित आवास पर मुलाकात की. इस पर तेजप्रताप यादव ने क्या कहा? सुनिए#BiharElections2025 pic.twitter.com/6o1coenjwC — NDTV India (@ndtvindia) September 30, 2025

पवन सिंह का राजनीतिक सफर

पवन सिंह का राजनीतिक सफर भी कम दिलचस्प नहीं रहा है. उन्होंने 2014 में भाजपा जॉइन की थी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिए गए। तब उन्होंने कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ा और दूसरे स्थान पर रहे। हाल ही में उन्होंने अशनीर ग्रोवर का शो ‘राइज एंड फॉल’ यह कहते हुए छोड़ा कि "मेरी जनता ही भगवान है.

भोजपुरी सिनेमा से राजनीति में आना कोई नई बात नहीं

भोजपुरी सिनेमा से राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है. मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ पहले ही राजनीति में सक्रिय हैं. ऐसे में पवन सिंह की वापसी एनडीए को भोजपुरी बेल्ट में मजबूती दे सकती है, खासकर बिहार चुनाव से पहले.