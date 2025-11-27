साईं बाबा की पवित्र कफनी और पादुका लेकर आईं शिल्पा शेट्टी, घर पर परिवार के साथ की पूजा

नई दिल्ली, 27 नवंबर : 90 के दशक की बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी साईं बाबा में गहरी आस्था रखती हैं. उन्हें कई बार अपने परिवार के साथ शिरडी साईं मंदिर में दर्शन करते हुए देखा गया है. अब एक्ट्रेस ने पूरी श्रद्धा के साथ अपने घर पर साईं बाबा का स्वागत किया है और खुद को कृतज्ञता और प्रेम से भरा महसूस कर रही हैं. शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह अपने पूरे परिवार के साथ साईं बाबा की पूजा करती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने अपने घर पर साईं बाबा का कीर्तन रखा और उनकी पवित्र कफनी और पादुका अपने घर लेकर आई हैं. वीडियो में शिल्पा अपने पति और बच्चों के साथ साईं बाबा की आरती उतारती दिख रही हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "साईं, मैं आपकी पवित्र कफनी और पादुका को घर लाते हुए कृतज्ञता और प्रेम से भर गई हूं. आपकी दिव्य उपस्थिति मेरे घर और हृदय को भर दे, और मुझे श्रद्धा और सबुरी से मार्गदर्शन प्रदान करें, ॐ साईं राम."

शिल्पा शेट्टी इंस्टाग्राम पर भी साईं बाबा के वॉलपेपर शेयर करती रहती हैं. कभी वे भगवान शिव और भगवान विष्णु से जुड़े वॉलपेपर भी पोस्ट करती हैं. बता दें कि साईं भक्तों के लिए बाबा की पवित्र कफनी और पादुका की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है. भक्तों के बीच मान्यता है कि पवित्र कफनी और पादुका की पूजा करने से साईं बाबा की विशेष कृपा उनके परिवार पर होती है. कफनी एक तरह का लंबा वस्त्र होता है, जिसे साईं बाबा पहनते थे. पवित्र वस्त्र को सादगी और धैर्य का प्रतीक माना जाता है. यह भी पढ़ें : ‘वोट चोरी’ विवाद पर पूर्व सीजेआई बीआर गवई बोले , कोर्ट को राजनीतिक लड़ाई का जरिया नहीं बनाना चाहिए (आईएएनएस साक्षात्कार)

शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पहले से कानूनी पचड़े में फंसे हैं. दोनों पर एक व्यापारी के साथ 60 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है. मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने शिल्पा और राज की कंपनी के चार कर्मचारियों से पूछताछ भी की है. शाखा को शक है कि मामला 60 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का है और क्या वाकई कंपनी की फर्निशिंग में 20 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जितना निवेशकों को बिल में दिखाया गया है. इससे पहले मामले में शिल्पा शेट्टी ने कोर्ट से विदेश जाने की इजाजत भी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि पहले 60 करोड़ रुपए वापस दीजिए और उसके बाद जहां जाना है वहां जाइए.