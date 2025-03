Nithin Kamath on Stock Market: 'सेंसेक्स 4000 अंक टूटा, निवेशकों के 40 लाख करोड़ रुपये डूबे': शेयर मार्केट में गिरावट पर क्या बोले जिरोधा के संस्थापक नितिन कामथ

Zerodha Founder Nithin Kamath on Stock Market Crash: भारतीय शेयर बाजार में इन दिनों जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है. सेंसेक्स 4000 अंक से ज्यादा टूट गया है, जिससे निवेशकों के 40 लाख करोड़ रुपये डूब चुके हैं. इस महीने शेयर बाजार में कुल 5% की गिरावट दर्ज की गई. वहीं, निफ्टी 50 लगातार पांचवें महीने घाटे में रहा, जो 1996 में इसकी शुरुआत के बाद सबसे लंबी गिरावट की लकीर है. इस भारी गिरावट से निवेशकों में बाजार की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है. हालांकि, बाजार विशेषज्ञ इसे पूरी तरह नकारात्मक नहीं मान रहे हैं.

जिरोधा के संस्थापक और सीईओ नितिन कामथ ने शेयर बाजार में इस भारी गिरावट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

The markets are finally correcting. Given that markets swing between extremes, they can fall more just like they rose to the peak.

I've no idea where the markets go from here, but I can tell you about the broking industry. We are seeing a massive drop in terms of both the number… pic.twitter.com/wHO6hSRdbA

— Nithin Kamath (@Nithin0dha) February 28, 2025