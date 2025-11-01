VIDEO: 'पीरियड्स साबित करने के लिए प्राइवेट पार्ट्स की फोटो भेजो': Rohtak University में महिला सफाईकर्मियों के साथ शर्मनाक व्यवहार, 3 अधिकारियों पर FIR दर्ज
Rohtak University News (Screen Grab- @TheSiasatDaily/X)

Rohtak University News: हरियाणा के रोहतक से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. यहां महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (MDU) में महिला सफाई कर्मचारियों के साथ बेहद अपमानजनक व्यवहार किया गया. आरोप है कि अधिकारियों ने ड्यूटी पर देर से पहुंचने वाली महिला सफाई कर्मचारियों से मासिक धर्म (Menstruation) साबित करने के लिए कपड़े उतारकर अपने गुप्तांगों (Genitals) की तस्वीरें भेजने को कहा. यह घटना 26 अक्टूबर की बताई जा रही है, लेकिन मामला तब सामने आया जब कर्मचारियों ने गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने दो पुरुषों और एक महिला सहित तीन अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है.

पीरियड साबित करने के लिए कपड़े उतारकर फोटो भेजने को कहा गया?

मामले की जांच के लिए समिति गठित

पुलिस (Rohtak Police) के अनुसार, एक आरोपी ने दावा किया है कि वह दूर से बस हंस रहा था और उसे झूठे मामले में फंसाया गया है. हालांकि, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. विश्वविद्यालय प्रशासन (Maharishi Dayanand University) ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है और एक पर्यवेक्षक को निलंबित कर दिया है.

घटना पर राज्य महिला आयोग ने लिया संज्ञान

इस बीच, हरियाणा राज्य महिला आयोग (Haryana State Women Commission) ने भी इस घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने कहा है कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह महिलाओं की गरिमा और सम्मान पर सीधा हमला है.

घटना से पूरे रोहतक में आक्रोश का माहौल

इस शर्मनाक घटना से पूरे रोहतक में आक्रोश फैल गया है. छात्र संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता महिला कर्मचारियों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. अब पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन पर त्वरित कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है.

Source: Times of India