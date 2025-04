UP Government Increased DA: यूपी सरकार का तोहफा! राज्य कर्मचारियों का डीए 2% बढ़ा, 1 जनवरी 2025 से लागू

Yogi Govt Increased 2% DA: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. बुधवार, 9 अप्रैल को सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. अब राज्य कर्मचारियों को 53% की जगह 55% डीए मिलेगा. यह बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से करीब 16 लाख राज्य कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा.

इसमें न सिर्फ राज्य सरकार के कर्मचारी, बल्कि अनुदानित शैक्षणिक व तकनीकी संस्थानों के कर्मचारी, नगर निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और UGC वेतनमान पर कार्यरत कर्मी भी शामिल हैं.

CM Yogi Adityanath-led Uttar Pradesh Government increases Dearness Allowance (DA) for State Government employees by 2% with effect from 1st January 2025 - from 53% to 55%. pic.twitter.com/5XwmDMeGjK

— ANI (@ANI) April 9, 2025