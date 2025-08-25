VIDEO: ये Google Vids क्या है? जिसके जरिए Google Drive में वीडियो एडिटिंग होगी आसान, AI की मदद से फटाफट होगा काम

Photo- @googledocs/X

Google Vids Video Editing Tool: Google ने अपने यूजर्स के लिए वीडियो एडिटिंग को आसान बनाने के लिए Google Drive में एक नया AI टूल, Google Vids, लॉन्च किया है. इस अपडेट के साथ, अब Drive में मौजूद वीडियो को सीधे Google Vids में खोलकर एडिट किया जा सकता है, जिससे समय की बचत होगी और एडिटिंग प्रक्रिया आसान हो जाएगी. इस नए फीचर के तहत, जब आप Drive में किसी वीडियो का Preview करेंगे, तो ऊपर दाईं ओर 'Open' बटन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करने से वीडियो सीधे Google Vids में खुल जाएगा और एडिटिंग के लिए तैयार हो जाएगा. यूजर्स अब वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं, Song Add कर सकते सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं और अन्य Creative Makeover कर सकते हैं.

हर बार जब कोई वीडियो Vids में खुलता है, तो एक नई Vids फाइल बन जाती है, जिसे बाद में आवश्यकतानुसार Save या export किया जा सकता है.

Google Vids हुआ लॉन्च

Create the perfect video clip for your project. 📽️ With Veo 3 now in Google Vids, you can generate high-quality, realistic video clips simply by typing a prompt. Less time making, more time creating helpful tutorials for customers. → https://t.co/JTesCgIkqu pic.twitter.com/RWf2ERCyZ2 — Google Docs (@googledocs) August 21, 2025

Google Vids बनाने का उद्देश्य?

Google Vids का उद्देश्य एडिटिंग के लिए आवश्यक चरणों को कम करना और AI की मदद से वीडियो को एक Professional Touch देना है. यह फीचर प्रोफेशनल्स, छात्रों और आम क्रिएटर्स के लिए खास है, क्योंकि अब उन्हें अलग-अलग ऐप्स या टूल्स पर जाने की जरूरत नहीं होगी.

इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

इस फीचर का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. आप MP4, Quicktime, OGG और WebM फाइलें अपलोड कर सकते हैं. प्रत्येक क्लिप की लंबाई 35 मिनट और आकार 4 जीबी तक हो सकता है. आप वीडियो में अपनी तस्वीरें या वीडियो क्लिप जोड़ने के लिए Google Drive, Google Photos, वेब या अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Vids को चालू-बंद करने का तरीका

Vids डिफॉल्ट रूप से चालू रहेगा, लेकिन इसे Organization Level पर बंद भी किया जा सकता है. अगर आपके डोमेन में Google Docs बंद है, तो Vids का एक्सेस उपलब्ध नहीं होगा. इसे चालू/बंद करने के लिए, Google Admin console पर जाएं, ऐप्स > Google Workspace > Drive और Docs > Google Vids चुनें और सेवा सेटिंग बदलें.

यह सुविधा कंप्यूटर और Windows (Microsoft Edge) पर Chrome और Firefox के लेटेस्ट दो वर्जन पर उपलब्ध है. यह Google Workspace Business, Enterprise, Education और Nonprofit प्लान पर उपलब्ध है.

कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ा उपहार

Google Vids की शुरुआत के साथ, वीडियो एडिटिंग का अनुभव अब तेज, सरल और AI-सक्षम हो गया है, जिससे कंटेंट क्रिएटर्स आसानी से अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं.