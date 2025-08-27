Viral Video: शेर ने जब पहली बार चखा सलाद, जंगल के राजा ने दिया ऐसा रिएक्शन… मजेदार वीडियो हुआ वायरल

शेर ने पहली बार खाया सलाद (Photo Credits: X)

Lion Viral Video: इस बात से तो हर कोई वाकिफ है कि जंगल का राजा शेर (Lion) एक मांसाहारी जानवर है, जो खुद से कमजोर जानवरों को मौत के घाट उतारकर अपना पेट भरता है. ऐसे में जरा सोचिए अगर इस शिकारी जानवर को घास-फूस या सलाद खिलाया जाए तो उसकी कैसी प्रतिक्रिया होगी. अगर आपने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा है तो अब देख लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया (Social Media) पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक शेर पहली बार सलाद (Lettuce) का स्वाद चखता है और कुछ ऐसा रिएक्शन देता है, जिसे देखकर लोग सोशल मीडिया पर जमकर जंगल के राजा की चुटकी ले रहे हैं.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- शेर पहली बार लेट्यूस (सलाद) खा रहा है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 563k व्यूज मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- मांसाहारी को सब्जियां देना पशु दुर्व्यवहार है. एक अन्य ने लिखा है- शायद उसे लगा कि यह जहर है, उसके चेहरे पर लिखा था, यह खाने योग्य नहीं है. यह भी पढ़ें: बाघ से लिपटकर मस्ती करते शेर का वीडियो हुआ वायरल, शिकारी जानवरों के इस बंधन को देख लोग हुए हैरान (Watch Viral Video)

सलाद चखने के बाद शेर ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

Lion tries a lettuce for the first time pic.twitter.com/HuI5tJwi77 — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 26, 2025

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शेर सलाद का पत्ता सूंघता है, फिर उसका छोटा सा टुकड़ा खाकर देखता है. शेर को उसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो अजीबो-गरीब रिएक्शन देने लगता है. उसे बहुत दर्द के साथ एहसास होता है कि जिसे वो खाने की कोशिश कर रहा था वो उसके लिए भोजन नहीं था. शेर के इस रिएक्शन को देखकर लोग जमकर उसके मजे ले रहे हैं.