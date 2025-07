बाघ से लिपटकर मस्ती करते शेर का वीडियो हुआ वायरल, शिकारी जानवरों के इस बंधन को देख लोग हुए हैरान (Watch Viral Video)

Lion And Tiger Viral Video: जंगल में रहने वाले बाघ (Tiger) और शेर (Lion) की गिनती खतरनाक जानवरों में होती है, जिनका अक्सर खतरनाक रूप देखने को मिलता है. कई बार बाघ और शेर का जब आमना-सामना होता है तो उनके बाद वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलती है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें बाघ और शेर के बीच गजब का दोस्ताना देखने को मिल रहा है. वीडियो में बाघ से लिपट-लिपटकर एक शेर मस्ती करता हुआ दिखाई दे रहा है. शिकारी जानवरों के बीच इस क्यूट बंधन को देखकर लोग न सिर्फ हैरान हो रहे हैं, बल्कि दोनों की जोड़ी पर प्यार भी लुटा रहे हैं.इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

इसके साथ कैप्शन लिखा है- बाघ एकांतप्रिय प्राणी होते हैं, उन्हें विशाल निजी स्थान पसंद होता है. शेर मिलनसार और सामाजिक प्राणी होते हैं. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 3.1 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- ये दोनों दुश्मन हैं या ये दोनों पालतू हैं? वहीं एक अन्य ने कमेंट कर लिखा है- यह अब तक का सबसे खूबसूरत वीडियो है. उधर एक अन्य ने लिखा है- वे शायद बचपन से ही एक-दूसरे को जानते होंगे. यह भी पढ़ें: Viral Video: बाघों के झुंड में जब अकेला घिर गया जंगल का राजा शेर, अगले ही पल जो हुआ... देखकर हो जाएंगे हैरान

बाघ से लिपटकर मस्ती करता दिखा शेर

Tigers are solitary animals, they love huge personal space. Lions are clingy and social animals. pic.twitter.com/kQKtS85Bqy

