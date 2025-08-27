Kal Ka Mausam, 28 August 2025: कल इन राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देशभर में कैसा रहेगा मौसम 

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 28 August 2025: देशभर में मानसून अपने पूरे रंग में है. कहीं बारिश लोगों को ठंडी हवा और सुहाना मौसम दे रही है, तो कहीं यही बारिश आफत बनकर बरस रही है. जहां दिल्ली-एनसीआर जैसे इलाकों में बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है, वहीं पंजाब और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में यह बारिश आफत बन गई है. मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने और सावधानी बरतने की अपील की है. मौसम विभाग ने अपने लेटेस्ट बुलेटिन में कहा, अगस्त का आखिरी सप्ताह बारिश से सराबोर रह सकता है. एक बार फिर मानसून के एक्टिव होने से देभभर के विभिन्न राज्यों में मौसमी गतिविधियां तेज होने की संभावना है. बात करें कल के मौसम की तो 28 अगस्त को जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है. आइए जानते हैं किस राज्य में कल कैसा रहेगा मौसम.

कल का मौसम दिल्ली-NCR

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है. इससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है और मौसम सुहाना हो गया है. गुरुवार को भी राजधानी में बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक 1 सितंबर तक हर दिन गरज के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है. तापमान 23 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.

कल का मौसम जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के कारण आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है. जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रामबन जैसे इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम पंजाब

पंजाब में दो दिनों से लगातार हो रही बारिश ने संकट बढ़ा दिया है. कपूरथला और फिरोजपुर जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं. सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. कई गांवों में पानी भरने से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं. गुरुवार को भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड में के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश के बीच अब एक बार अगले मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. IMD के मुताबिक इस दौरान प्रदेश के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के उत्तराखंड में कल यानी 28 अगस्त को 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी है. ऑरेंज अलर्ट जिलों में बागेश्वर, चमोली और पिथोरागढ़ शामिल है.

कल का मौसम लद्दाख

लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है. वहीं निचले इलाकों में मध्यम बारिश हुई है. मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, सितंबर की शुरुआत तक भारी बारिश जारी रहेगी. कल भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अनुमान है. मौसम विज्ञानियों ने राज्य भर में संभावित बाढ़, भूस्खलन की चेतावनी दी है. अधिकारियों ने अनावश्यक यात्रा से बचने और नदियों, नालों और भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है.

कल का मौसम राजस्थान

राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में 28 अगस्त से भारी बारिश का पूर्वानुमान है. कोटा और उदयपुर संभाग में 29-30 अगस्त के बीच बारिश और तेज होने की संभावना है.

कल का मौसम आंध्र प्रदेश

बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के चलते आंध्र प्रदेश में 26 से 30 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान है. विशेषकर उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में बहुत भारी वर्षा की संभावना है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. अगले चार दिनों तक मुंबई, कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ में बारिश की तीव्रता बढ़ेगी. मौसम विभाग ने मुंबई उपनगरों, पूरे कोंकण, विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है.

कल का मौसम गुजरात

मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक गुजरात में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. इसके साथ ही मछुआरों को 28 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है. गुरुवार, 28 अगस्त को महिसागर, दाहोद, पंचमहल, वडोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड में भारी बारिश के साथ-साथ यलो अलर्ट की संभावना जताई गई है.