Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? नॉटिंघम में ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

Trent Rockets Women vs Birmingham Phoenix Women, 31st Match The Hundred Womens 2025 Satta Bazar Favourite Team: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 31वां मुकाबला आज यानी 27 अगस्त को ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नॉटिंघम (Nottingham) के ट्रेंट ब्रिज (Trent Bridge) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह आठवां मुकाबला हैं. बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. वहीं, ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम अभी भी रेस में बनी हुई हैं. इस सीजन में दोनों टीमों का अब तक निराशाजनक प्रदर्शन रहा हैं. इस टूर्नामेंट में बर्मिंघम फीनिक्स महिला की अगुवाई एलिस पेरी (Ellyse Perry) कर रहीं हैं. जबकि, ट्रेंट रॉकेट्स महिला की कमान एशले गार्डनर (Ashleigh Gardner) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम हर हाल में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025: एशिया कप में बने हैं कई अनोखे रिकार्ड्स, इन कीर्तिमान को तोड़ना लगभग मुश्किल, लिस्ट में तीन भारतीय धुरंधर शामिल

इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन

फिलहाल बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम इस सीजन में सात मुकाबले खेली हैं. इस दौरान बर्मिंघम फीनिक्स की टीम को महज दो मुकाबले में जीत मिली हैं. पॉइंट्स टेबल में आठ अंकों के साथ बर्मिंघम फीनिक्स सातवें पायदान पर हैं. दूसरी ओर, ट्रेंट रॉकेट्स महिला अब तक इस सीजन में सात मुकाबले खेले हैं. इस दौरान ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम को महज तीन मैच में जीत मिली हैं.

वहीं, चार मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम 12 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर हैं. ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम का नेट रन रेट +0.080 है. आज के मुकाबले बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला के खिलाफ जीत दर्ज कर अपना नेट रन रेट सुधारना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (TRT W vs BPH W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच अब तक कुल सात मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों ने तीन-तीन मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला. आज के मुकाबले में बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम अपनी चौथी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला मैच पर सट्टा बाजार गर्म (TRT W vs BPH W Satta bazar Bhav)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला (TRT W vs BPH W) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.