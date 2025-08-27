Arshdeep Singh New Milestone: आगामी एशिया कप के पहले ही मुकाबले में अर्शदीप सिंह रच सकते हैं इतिहास, ऐसा अनोखा कारनामा करने वाले बन जाएंगे ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज!

अर्शदीप सिंह (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Team India Asia Cup 2025: एशिया कप का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी. यह भी पढ़ें: Afghanistan vs Pakistan, 1st Match Tri-Series 2025 Live Streaming In India: अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान के बीच इस दिन खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. इस बार एशिया कप में कुल आठ टीमें नजर आएंगी. पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे. इन आठ टीमों को चार-चार की टीमों में दो ग्रुप में बांटा गया है.

इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन हो गया. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम एशिया कप जीतने के इरादे से उतरेगी. टीम में शुभमन गिल की लगभग 1 साल बाद वापसी हुई है. उन्हें उपकप्तान बनाया गया है. अब तक एशिया कप में सबसे ज्यादा सफलता टीम इंडिया ने हासिल की है, जिसने 8 बार यह खिताब जीता है.

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को करेगी. जहां टीम इंडिया का सामना यूएई से होगा. इस मैच में अगर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मैदान पर उतरते हैं तो, उनके पास इतिहास रचने का मौका होगा. अर्शदीप सिंह महज एक विकेट लेते ही वो कारनामा कर देंगे, जो आज तक किसी और भारतीय गेंदबाज ने नहीं किया है.

अर्शदीप सिंह रच सकते हैं इतिहास (Arshdeep Singh Stats)

टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया के लिए अर्शदीप सिंह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. अर्शदीप सिंह ने केवल 63 मैच में 18.30 की औसत से 99 विकेट झटके हैं. यूएई के खिलाफ अर्शदीप सिंह सिर्फ एक विकेट लेते ही इतिहास रच देंगे. अर्शदीप सिंह क्रिकेट के इतिहास में टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे.

टीम इंडिया का फुल शेड्यूल (Team India Schedule For Asia Cup 2025)

आगामी एशिया कप में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगी. इसके बाद टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमों के मुकाबला 14 सितंबर को होगा. वहीं 19 सितंबर को टीम इंडिया अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मैच खेलेगी. टीम इंडिया का सामना ओमान से होगा.

आगामी एशिया कप में कौन करेगा टीम इंडिया की अगुवाई?

बता दें कि 2025 एशिया कप में टीम इंडिया की कप्तानी सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी. सूर्यकुमार यादव के पास सुनहरा मौका होगा कि वो एशिया कप जीतने वाले दिग्गज भारतीय कप्तानों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाएं. यह पहली बार होगा जब सूर्यकुमार यादव किसी मल्टी-नेशन टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई करते नजर आएंगे.

टीम इंडिया का एशिया कप में दबदबा बरकरार

टीम इंडिया का एशिया कप में दबदबा रहा है. टीम इंडिया ने एशिया कप में अब तक 8 बार खिताब अपने नाम किया है. साल 1984 में हुए पहले सीजन से लेकर साल 2023 में खेले आखिरी टूर्नामेंट तक टीम इंडिया ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. टी20 फॉरमेट में भी टीम इंडिया ने दो बार एशिया कप खेला है और एक बार विजेता भी बना है. यानी कुल 65 मुकाबलों में से टीम इंडिया को 43 में जीत मिली हैं जबकि केवल 19 मुकाबलों में 'मेन इन ब्लू' को हार झेलनी पड़ी है.

एशिया कप के लिए टीम इंडिया का स्क्वॉड (Team India Sqaud For Asia Cup 2025): सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

