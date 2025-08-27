Players With Most Wickets In India vs Pakistan T20Is: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत-पाकिस्तान मुकाबलों में इन गेंदबाजों ने मचाया कोहराम, चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट, टॉप पर है ये दिग्गज

टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Team India Asia Cup 2025: एशिया कप का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी.

सभी आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर 4 स्टेज में जाएंगी, जहां चार टीमों के बीच मुकाबले होंगे. इसके बाद टॉप दो टीमें फाइनल में जगह बनाएंगी. इस इवेंट के लिए जल्द ही टीम इंडिया का ऐलान भी हो सकता है. इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला 14 सितंबर को टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा.

दोनों टीमों के बीच जबरदस्त क्रिकेट राइवलरी के कारण इस मैच का सबको बेसब्री से इंतजार है. हालांकि राजनीतिक तनाव की वजह से इस महामुकाबले की संभावना पर कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन अगर क्रिकेट के आंकड़ों की बात करें तो टीम इंडिया एशिया कप में इस टकराव में पूरी तरह से भारी साबित हुआ है.

टी20 अंतरराष्ट्रीय में टीम इंडिया और पाकिस्तान मुकाबलों में हर रन की अहमियत होती है और कई बल्लेबाज अपने बल्ले से यादगार प्रदर्शन कर चुके हैं. कुछ दिग्गज बल्लेबाजों ने इन मुकाबलों में लगातार रन बनाकर अपना दबदबा कायम रखा है. ऐसे में एशिया कप टी20 फॉरमेट के आगामी सीजन से पहले दोनों टीमों के बीच सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं.

इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट

हार्दिक पांड्या: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने के मामले में टीम इंडिया के दिग्गज आलराउंडर हार्दिक पांड्या पहले पायदान पर हैं. हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला साल 2016 में खेला था. हार्दिक पांड्या ने सात मुकाबलों की छह पारियों में 12 की उम्दा औसत के साथ 13 विकेट अपने नाम किए हैं. इस दौरान हार्दिक पांड्या की इकॉनमी रेट 7.25 की रही है. हार्दिक पांड्या का पाकिस्तान के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/8 का रहा है.

जसप्रीत बुमराह और उमर गुल: इस मामले में दूसरे नंबर पर संयुक्त रूप से जसप्रीत बुमराह और उमर गुल हैं. जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ 11 और उमर गुल ने टीम इंडिया के खिलाफ 11 विकेट लिए हैं. जसप्रीत बुमराह ने सात पारियों में 17.18 की और और 7.26 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की है. जसप्रीत बुमराह का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/26 का रहा है. उमर गुल ने छह पारियों में 16.18 की औसत और 8.27 की इकॉनमी से ये विकेट चटकाए हैं. उमर गुल का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/37 का रहा है.

नसीम शाह, अर्शदीप सिंह और हारिस रऊफ: इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से नसीम शाह, अर्शदीप सिंह और हारिस रऊफ हैं. इन तीनों गेंदबाजों ने सात-सात विकेट अपने नाम दर्ज करवाए हैं. नसीम शाह ने टीम इंडिया के खिलाफ चार पारियों में 16.57 की औसत और 7.25 की इकॉनमी से गेंदबाजी की है. अर्शदीप सिंह ने चार पारियों में 17.57 की औसत और 7.85 की इकॉनमी रेट से पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी की है. हारिस रऊफ ने पांच पारियों में 22.14 की औसत और 8.15 की इकॉनमी से 7 विकेट लिए हैं.

मोहम्मद आमिर, इरफान पठान और मोहम्मद नवाज: चौथे स्थान पर भी 3 गेंदबाज हैं. मोहम्मद आमिर, इरफान पठान और मोहम्मद नवाज ने छह-छह विकेट चटकाए हैं. पाकिस्तान के घातक तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने तीन पारियों में 8.66 की औसत और 4.72 की इकॉनमी रेट से ये विकेट लिए हैं. टीम इंडिया के लिए इरफान पठान ने तीन पारियों में 11 की औसत और 6 की इकॉनमी से गेंदबाजी की है. मोहम्मद नवाज ने भी 3 पारियों में 16.66 की औसत और 8.57 की औसत से 6 विकेट लिए हैं.

