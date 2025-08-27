US School Firing: अमेरिका के कैथोलिक स्कूल में गोलीबारी, 3 की मौत, 20 से अधिक घायल

US School Firing | X

US School Firing: अमेरिका के मिनेसोटा (Minnesota) में स्थित एनाउंसिएशन कैथोलिक स्कूल में उस समय अफरातफरी मच गई जब सुबह की प्रार्थना के दौरान एक बंदूकधारी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस दर्दनाक घटना में अब तक कम से कम 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. मारे गए लोगों में दो छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्र सिर्फ 8 और 10 साल बताई जा रही है. घायलों में 14 बच्चे हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक है. छह बच्चों का इलाज मिनेसोटा के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चल रहा है.

पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमलावर काले कपड़ों में आया था और उसके पास एक सेमी-ऑटोमैटिक राइफल थी. फायरिंग के बाद उसने खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. फिलहाल उसकी पहचान और हमले के कारणों की जांच जारी है.

गवाहों ने सुनाई दहशत की दास्तां

घटना स्थल के पास रहने वाले एक स्थानीय निवासी ने बताया कि उन्होंने अचानक गोलियों की आवाज सुनी. उन्होंने पहले यकीन नहीं किया कि ये गोलीबारी हो सकती है, क्योंकि इतनी ज्यादा आवाजें आ रही थीं कि लगा मानो कोई और धमाका हो रहा हो.

राष्ट्रपति और गवर्नर का बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि, "एफबीआई तुरंत मौके पर पहुंच गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है. कृपया सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें."

मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज ने इस हमले को "भयानक हिंसा की घटना" बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया.