पेड़ पर लटके आम को तोड़ने के लिए संघर्ष करता दिखा कछुआ, Viral Video देख लोग बोले- ‘कोई उसकी मदद करो’

आम तोड़ने के लिए संघर्ष करता कछुआ (Photo Credits: X)

Tortoise Viral Video: इंटरनेट (Internet) पर आए दिन पशु-पक्षियों से जुड़े मजेदार वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं, जिन्हें देखकर कभी हैरानी होती है तो कभी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. अगर कछुओं की बात करें तो ये दिखने में काफी क्यूट होते हैं और अपनी धुन में चलते रहते हैं. कई बार तो कछुओं को देखकर उनके साथ खेलने का मन करता है और उन्हें देखकर दिल खुश हो जाता है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक विशालकाय कछुआ (Tortoise) पेड़ पर लगे आम को तोड़ने के लिए संघर्ष करता दिखाई देता है. वो आम (Mango) को तोड़ने के लिए काफी कोशिश करता है. इस नजारे को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि कोई तो उसकी मदद कर दो भाई.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- कछुए का संघर्ष... शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 203k व्यूज मिल चुके हैं. इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है और लोग इस पर अपने-अपने रिएक्शन दिए जा रहे है. यह भी पढ़ें: Viral Video: पानी के भीतर इंसानों की तरह राउंड टेबल मीटिंग करते दिखे कछुए, नजारा देख हैरान हुए लोग

आम को तोड़ने के लिए संघर्ष करता दिखा कछुआ

Tortoise struggle 😭 pic.twitter.com/eMTgXdF0K3 — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 26, 2025

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पेड़ की टहनी पर एक कच्चा आम लटका हुआ है, जिसे तोड़ने के लिए एक विशालकाय कछुआ संघर्ष करने लगता है. आम को तोड़ने के लिए यह कछुआ काफी देर तक संघर्ष करता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता है. वो बार-बार अपने मुंह से आम को दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन आम हर बार उससे दूर हो जाता है.