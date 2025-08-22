Viral Video: पानी के भीतर इंसानों की तरह राउंड टेबल मीटिंग करते दिखे कछुए, नजारा देख हैरान हुए लोग

कछुओं की राउंट टेबल मीटिंग (Photo Credits: X)

Viral Video: प्रकृति बेहद अद्भुत और अविश्वसनीय है, जो अपने आप में कई खूबसूरत चीजें समेटे हुए है. जी हां, प्रकृति में देखने लायक बहुत सी चीजें हैं, लेकिन इंसान अपने फायदे के लिए प्रकृति को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है. इन सबके बीच आए दिन कई अद्भुत नजारे देखने को मिल ही जाते हैं. खासकर, जीव-जंतुओं और पशु-पक्षियों से जुड़े कई दिलचस्प वीडियो लोगों के दिलों को जीत लेते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक आश्चर्यजनक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें पानी के भीतर इंसानों की तरह कई सारे कछुए (Turtles) राउंड टेबल मीटिंग (Round Table Meeting) करते हुए नजर आ रहे हैं. कछुओं के इस वीडिओ को देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है.

इस वीडियो को @natureisamazing नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे 11.8 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी के अंदर कछुओं का एक झुंड गोल घेरा बनाकर खड़ा है और उनके बीच दो कछुए मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. यह वीडियो देखने में इसलिए भी प्यारा है, क्योंकि ये सभी कछुए इंसानों की तरह गोलमेल सम्मेलन कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: जमीन पर उल्टा होने के बाद छटपटाने लगा कछुआ, Viral Video में देखें कैसे दयालु भैंस ने अपनी सींग से बचाई उसकी जान

राउंड टेबल मीटिंग करते दिखे कछुए

Turtles meeting 😂😂 pic.twitter.com/T5o0u4YUPu — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 18, 2025

वायरल हो रहे इस वीडियो ने तेजी से लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है और लोग इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है- कोई मुझे वैज्ञानिक तौर पर बता सकता है कि यहां आखिर क्या हो रहा है? वहीं दूसरे ने लिखा है- 'ग्रॉक पर केस होना चाहिए यह किसी की निजता का हनन है'. उधर तीसरे ने लिखा है- 'लगता है कुछ ज्यादा ही अहम मीटिंग चल रही है'.