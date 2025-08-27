School Assembly News Headlines for 28 August 2025: स्कूल असेंबली के लिए 28 अगस्त 2025 की हेडलाइंस, देश और दुनिया सहित खेल जगत की प्रमुख खबरें  

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 28 August 2025: स्कूल असेंबली में 28 अगस्त 2025 को न्यूज रीडिंग करने वालों छात्रों को यहां देश और दुनिया से लेकर खेल तक की सबसे अहम और लेटेस्ट खबरें मिलेंगी. बच्चों और छात्रों के लिए यह जरूरी है कि वे रोज की बड़ी घटनाओं से परिचित रहें, ताकि न केवल स्कूल में बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उनका सामान्य ज्ञान मजबूत हो. यहां हम आपके लिए देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें लेकर आए हैं, जिन्हें आप आत्मविश्वास के साथ अपनी असेंबली में पढ़ सकते हैं. तो चलिए, 28 अगस्त 2025 की असेंबली की शुरुआत करते हैं आज की इन प्रमुख हेडलाइंस के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत ने शीर्ष 40 देशों में निर्यात बढ़ाने की कोशिशों को तेज किया.

मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन कर पाएंगे मनोज जरांगे, पुलिस ने शर्तों के साथ दी मंजूरी.

कैबिनेट ने पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और 31 मार्च 2030 तक विस्तार को दी मंजूरी.

महाराष्ट्र : 20 साल बाद राज ठाकरे के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे, 'शिवतीर्थ' में किए गणपति बप्पा के दर्शन.

जीएसटी काउंसिल 31 अक्टूबर तक कॉम्पेनसेशन सेस को हटाने पर कर सकती है चर्चा.

वैष्णो देवी लैंडस्लाइड में मृतकों की संख्या हुई 33, सरकार ने किया हर संभव मदद का ऐलान.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

ट्रंप टैरिफ का असर, 0.4-0.5 प्रतिशत के बीच घट सकती है अमेरिकी अर्थव्यवस्था: रिपोर्ट.

ट्रंप युद्ध मध्यस्ता के दावे पर बरकरार, टैरिफ पर कायम रहने के बीच पीएम मोदी को बताया शानदार इंसान.

इस्लामाबाद की प्राकृतिक संसाधनों पर पकड़, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तनाव बढ़ा.

पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही गरीबी, आईएमएफ के पैकेज भी साबित हो रहे नाकाफी.

यमन के जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया की रिहाई का प्रयास जारी.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप : आयरिश जोड़ी पर ध्रुव-तनिषा की जीत, भारत के अभियान की शानदार शुरुआत.

'हॉकी के गढ़ में खेलने का मौका मिलेगा', भारत आकर खुश हैं कजाकिस्तान के कप्तान.

गोवा में फिडे विश्व कप 2025, पीएम मोदी बोले- भारत को मेजबानी पर बेहद खुशी है.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.