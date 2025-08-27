मोबाइल रिपेयर शॉप से लीक हुए प्राइवेट वीडियो, कोलकाता की महिला ने बताया कैसे बिखर गई जिंदगी
Representational Image | Pixabay

कोलकाता में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवती को अपने मोबाइल फोन रिपेयर कराने की भारी कीमत चुकानी पड़ी. स्थानीय मोबाइल रिपेयर शॉप ने उसका फोन ठीक करने के बजाय उसकी निजी वीडियो तक पहुंच बना ली और उन्हें सोशल मीडिया पर लीक कर दिया. इस घटना ने न केवल उसकी प्राइवेसी को तोड़ा बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को अस्त-व्यस्त कर दिया. पीड़िता ने अपनी कहानी Reddit और X (पहले ट्विटर) पर साझा की. उसने लिखा कि वह पूरी तरह टूट चुकी है. “मेरे माता-पिता ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है, मैंने सभी सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए, नया नंबर लिया और सब से कट गई हूं.”

वीडियो लीक होने के बाद पीड़िता को हजारों अश्लील और परेशान करने वाले मैसेज आने लगे. इस मानसिक उत्पीड़न से बचने के लिए उसने खुद को कमरे तक सीमित कर लिया है. न बाहर जाती है, न फोन इस्तेमाल करती है. उसने लिखा, “ऐसा लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी ढह गई है और मैं नहीं जानती कि अब कभी सामान्य हो पाऊंगी या नहीं.”

प्राइवेट वीडियो लीक से टूटी युवती

परिवार से भी दूरी

इस घटना के बाद युवती के माता-पिता ने भी उससे दूरी बना ली. परिवार का यह रवैया उसके लिए और भी बड़ा सदमा साबित हुआ. उसने लिखा, “मेरा भरोसा, मेरी प्राइवेसी और मेरी प्रतिष्ठा सब कुछ नष्ट हो चुका है.”

पुलिस में दर्ज की शिकायत

युवती ने साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी.