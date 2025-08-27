Ganesh Chaturthi 2025 Modak Recipes: उकडीचे मोदक से लेकर मावा मोदक तक, गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को चढ़ाएं ये स्वादिष्ट मीठे व्यंजन (Watch Video)

गणेश चतुर्थी मोदक रेसेपी (Photo Credits: File Image)

Ganesh Chaturthi 2025 Modak Recipes: गणेश महोत्सव 2025 (Ganesh Mahotsav) आ गया है. यह वार्षिक उत्सव भगवान गणपति (Ganpati Bappa) के भक्तों के लिए एक बहुप्रतीक्षित समय होता है. गणेश चतुर्थी 2025, 27 अगस्त से शुरू हो रही है. इस अवसर पर, लोग अक्सर भगवान गणेश (Bhagwan Ganesh) को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए कई विशेष व्यंजन तैयार करते हैं. चाहे आप घर में भगवान गणेश की मूर्ति लाएं या गणपति पंडालों में जाकर उनका आशीर्वाद लें, विशेष गणेश प्रसाद बनाना उत्सव का एक अभिन्न अंग है. बनाए जाने वाले सभी विशेष व्यंजनों में से एक स्वादिष्ट प्रधान हमेशा मोदक रहा है. चाहे आप पारंपरिक उकडीचे मोदक चुनें या अधिक नए मोदक पेड़े, इन स्वादिष्ट प्रसाद को तैयार करने से उत्सव की मिठास बढ़ जाती है. यहां पांच शीर्ष मोदक व्यंजन हैं जिन्हें आप गणेश चतुर्थी 2025 पर तैयार कर सकते हैं.

1- उकडीचे मोदक

उकडीचे मोदक चावल के आटे, गुड़ और नारियल से बनने वाला पारंपरिक उबले हुए मोदक है. गणेश चतुर्थी के इस खास व्यंजन को अक्सर सबसे मुश्किल व्यंजनों में से एक माना जाता है और यह गाइड आपको इसमें महारत हासिल करने में जरूर मदद करेगी.

उकडीचे मोदक की रेसिपी वीडियो देखें:

2- दूध मोदक

उकाडीचे मोदक बनाने में लगने वाला समय ही इसे और भी चुनौतीपूर्ण बनाता है। यह आसान और झटपट बनने वाला दूध मोदक एक बेहतरीन विकल्प है जिसे आप बिना किसी झंझट के घर पर बना सकते हैं।

दूध मोदक की रेसिपी वीडियो देखें:

3- मावा मोदक

मावा मोदक, उखड़ीचे मोदक का एक आसान विकल्प रहा है, जिसे हम आमतौर पर स्थानीय दुकानों से खरीदते हैं। लेकिन यह आसान रेसिपी बताती है कि हम इस स्वादिष्ट व्यंजन को घर पर आसानी से कैसे बना सकते हैं।

मावा मोदक की रेसिपी वीडियो देखें:

4- डाइट मोदक

त्योहारों का मौसम अक्सर डाइट और सेहतमंद खाने के हमारे साहसिक प्रयासों के सामने एक चुनौती बनकर आता है। यह आसान रेसिपी आपको मोदक और सेहत का एक बेहतरीन विकल्प देती है। सेहत के प्रति जागरूक मोदक की तीन अलग-अलग रेसिपीज़ के साथ, यह इस साल एक लोकप्रिय विकल्प ज़रूर होगा।

डाइट मोदक की रेसिपी वीडियो देखें:

5- आटा चॉकलेट मोदक

यह अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन आपके चॉकलेट प्रेम को बढ़ाने का एक अनोखा तरीका है, साथ ही इसे भगवान गणेश को प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है।

आटा चॉकलेट मोदक की रेसिपी वीडियो देखें:

हमें उम्मीद है कि ये स्वादिष्ट व्यंजन गणेश चतुर्थी और उसके बाद आने वाले गणेश उत्सव की रौनक बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे. हम आशा करते हैं कि यह त्योहार आपके और आपके परिवार के लिए वो प्यार, रोशनी और खुशियां लेकर आए जिसके वे हकदार हैं.