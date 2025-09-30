VIDEO: अचानक छोड़ा Rise and Fall शो, फिर Upendra Kushwaha और गृह मंत्री Amit Shah से मीटिंग का प्लान; क्या आरा से फाइनल हो गया Pawan Singh का टिकट?

Pawan Singh met Upendra Kushwaha (Photo- @umashankermedia/X)

Bhojpuri Star Pawan Singh News: भोजपुरी सुपरस्टार और गायक पवन सिंह एक बार फिर राजनीतिक सुर्खियों में हैं. लंबी अटकलों के बाद, अब उनकी भारतीय जनता पार्टी (BJP) में वापसी लगभग तय मानी जा रही है. बिहार प्रभारी विनोद तावड़े (Vinod Tawde) ने साफ कहा है कि पवन सिंह भाजपा में थे और रहेंगे. उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) से भी मुलाकात की, जिसे सुलह की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया.

अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पवन सिंह जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (HM Amit Shah) से मुलाकात करेंगे. माना जा रहा है कि शाह उनकी वापसी को औपचारिक रूप से मंजूरी दे सकते हैं.

पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से की मुलाकात

पवन सिंह की आरा से दावेदारी क्यों है मजबूत?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि पवन सिंह को कहां से मैदान में उतारा जाएगा. चर्चा है कि वह आरा विधानसभा क्षेत्र (Arrah Assembly Constituency) से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं. जानकारों का मानना ​​है कि अगर ऐसा होता है, तो इसका असर Bhojpur, Buxar, Rohtas और Kaimur की 22 सीटों पर पड़ेगा, जिससे भाजपा को काफी फायदा हो सकता है.

लोकसभा चुनाव में BJP को पहुंचाया था नुकसान

2024 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) में पवन सिंह ने काराकाट सीट (Caracata seat) से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में उन्होंने एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन, दोनों को नुकसान पहुंचाया. यहां से महागठबंधन उम्मीदवार राजाराम सिंह (Rajaram Singh) जीते, जबकि Buxar और Sasaram जैसी सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा. यही वजह है कि पार्टी अब उन्हें अपने पाले में बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है.

तेजस्वी यादव की तारीफ कर चुके हैं पवन सिंह

हाल ही में पवन सिंह ने आरा में भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह (RK Singh) से भी मुलाकात की थी. इसके अलावा, एक इंटरव्यू में उन्होंने तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की तारीफ करके सबको चौंका दिया. उन्होंने कहा, "तेजस्वी एक जमीनी नेता हैं और दिलों को छूते हैं."

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी लड़ेंगी चुनाव!

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह (Pawan Singh's wife Jyoti Singh) भी सक्रिय राजनीति में आने की तैयारी कर रही हैं. उन्होंने खुद कई बार कहा है कि वह 2025 का विधानसभा चुनाव (2025 Assembly Elections) लड़ेंगी. हाल ही में उन्होंने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी (VIP chief Mukesh Sahni) से मुलाकात की.

पवन ने हाल ही में छोड़ा है 'राइज एंड फॉल' शो

गौरतलब है कि पवन सिंह ने हाल ही में बिजनेस टाइकून अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) का शो "Rise and Fall" छोड़ दिया था. शो छोड़ते हुए उन्होंने कहा था, "मेरी जनता ही मेरी भगवान है और चुनाव के दौरान उनके बीच रहना मेरा फर्ज है." यह बयान साफ़ तौर पर दर्शाता है कि पवन सिंह अब पूरी तरह से राजनीति में उतरने वाले हैं.