Bihar Election 2025: बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी, दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू, 20 अक्टूबर तक भर सकेंगे पर्चा

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में सियासी गतिविधियाँ तेज हो गई हैं. राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करनी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद बिहार में पहले चरण के चुनाव के बाद दूसरे चरण के लिए भी नामांकन आज से शुरू हो गया है. उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक अपना नामांकन पत्र भर सकेंगे

दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को

दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर निर्धारित की गई है इसके बाद ही तय होगा कि कौन-कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। वहीं, पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की तारीखें पहले ही घोषित हो चुकी हैं और फिलहाल पहले चरण के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं. नामांकन पत्र भरने के बाद उनका स्क्रूटनी (जांच) की जाएगी. इसके बाद ही फाइनल सूची तैयार होगी कि कौन चुनाव मैदान में रहेगा। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को नाम वापस लेने के लिए भी निर्धारित समय सीमा दी है ताकि अंतिम सूची साफ़ हो सके. यह भी पढ़े: Bihar Election 2025: ‘छह और ग्यारह, एनडीए नौ दो ग्यारह’ बिहार चुनाव की घोषणा के बाद लालू प्रसाद यादव ने कसा तंज

पहले चरण के चुनाव का शेड्यूल

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा. इस चरण की सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है. नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है और नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर को होगी. उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं.

243 सीटों पर चुनाव दो चरणों में होंगे

बिहार विधानसभा के 243 सीटों पर चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. इन दोनों चरणों के वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी. इस बार बिहार में लगभग 7 करोड़ 41 लाख मतदाता मतदान करेंगे, जिनमें पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी शामिल हैं. पहले चरण में कुल 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 122 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे.