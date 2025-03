Abu Azmi Aurangzeb Remark Row: औरंगज़ेब को लेकर अबू आजमी के बयान पर सियासत गरमाई, सीएम योगी बोले- 'यूपी भेज दो, इलाज कर देंगे' (Watch Video)

Abu Azmi Aurangzeb Remark Row: औरंगजेब की तारीफ करने के मामले में एसपी नेता अबू आसिम आजमी भले ही अपना बयान वापस ले चुके हैं, लेकिन उनके बयान को लेकर महाराष्ट्र सहित पूरे देश में सियासत गर्मा गई है. सपा विधायक अबू आज़मी को उनके इस बयान के चलते महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र तक निलंबित कर दिया गया है. एसपी नेता अबू आज़मी के निलंबन के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है.

सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आज़मी के औरंगजेब वाले बयान पर कहा, "उस व्यक्ति को (समाजवादी) पार्टी से निकालो और यूपी भेजो, हम उसका उपचार करेंगे. जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गर्व करने के बजाय लज्जा महसूस करता है और औरंगजेब को अपना नायक मानता है, क्या उसे हमारे देश में रहने का अधिकार होना चाहिए? समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए... क्या आप अपने उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? आपने उसके बयान का खंडन क्यों नहीं किया?" यह भी पढ़े: Abu Azmi Suspended: एसपी नेता अबू आजमी को औरंगजेब की तारीफ करना पड़ा भारी, बजट सत्र तक महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित

#WATCH | Lucknow: On Samajwadi party MLA Abu Azmi's statement on Aurangzeb, which he later withdrew, UP CM Yogi Adityanath says, " Remove that person from (Samajwadi) party and send him to UP, we will do his treatment. The person who feels ashamed about the heritage of… pic.twitter.com/SHXClYoyaz

— ANI (@ANI) March 5, 2025