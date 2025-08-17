Fact Check: रिटायरिंग रूम बुकिंग वाला वायरल वीडियो निकला फेक, PIB ने किया बड़ा खुलासा
Photo- @PIBFactCheck/X

Retiring Room Booking Fact Check: सोशल मीडिया (Social Media) पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केरल के त्रिसूर जिले (Thrissur District) में स्थित गुरुवायूर रेलवे स्टेशन (Guruvayur Railway Station) के एसी रिटायरिंग रूम (AC Retiring Room) की ऑनलाइन बुकिंग करने पर 'कोई जगह खाली नहीं' दिखाई दे रही थी, जबकि स्टेशन पहुंचने पर कमरा खाली मिला. इस वीडियो को लेकर यात्रियों में भी नाराजगी थी. लेकिन अब प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) फैक्ट चेक ने इस दावे की सच्चाई उजागर कर दी है. PIB ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो पूरी तरह से फर्जी है और इसका गुरुवायूर स्टेशन से कोई संबंध नहीं है.

हकीकत यह है कि वर्तमान में गुरुवायूर रेलवे स्टेशन पर कोई रिटायरिंग रूम उपलब्ध नहीं है.

रिटायरिंग रूम वाले वीडियो की सच्चाई

रिटायरिंग रूम सेवा फिलहाल बंद

रेलवे ने बताया है कि स्टेशन पर बड़े पैमाने पर पुनर्विकास कार्य चल रहा है. इस वजह से वहां रिटायरिंग रूम सेवा फिलहाल बंद है. जैसे ही स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, यात्रियों को ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा फिर से दे दी जाएगी.

यात्रियों के बीच अनावश्यक भ्रम

पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे भ्रामक वीडियो या संदेशों पर विश्वास न करें और आधिकारिक स्रोत से ही जानकारी प्राप्त करें. रेलवे ने यह भी कहा है कि झूठे दावे करने वाले वीडियो केवल लोगों को गुमराह करते हैं और यात्रियों के बीच अनावश्यक भ्रम फैलाते हैं.

बिना पुष्टि के खबरों पर विश्वास न करें

रेलवे से जुड़ी कई खबरें आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, लेकिन जरूरी है कि लोग बिना पुष्टि के उन पर विश्वास न करें. इस मामले ने एक बार फिर दिखा दिया है कि अफवाहों के दौर में सतर्क रहना बेहद जरूरी है.