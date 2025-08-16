Fact Check: क्या राजस्थान की गंभीर नदी में बाढ़ के साथ बहने लगे सैकड़ों सांप, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की जाने सच्चाई

Fact Check: सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से फेक वीडियो और फेक दावों के साथ शेयर किए जा रहे है.कभी कभी इन वीडियो को इतने भरोसे के साथ शेयर किया जाता है की लोगों में भ्रम फैल जाता है और वे इन वीडियो को सच मान लेते है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है की राजस्थान की गंभीर नदी में हजारों सांप पहुंच गए है और जिसके कारण लोगों को सतर्क और सावधान रहने की अपील की गई है. एक रिपोर्टर भी नदी के किनारे खड़े रहकर लोगों को जानकारी दे रहा है और इस वीडियो में देख सकते है की सांप फन निकालकर बह रहे है. इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर किया जा रहा है.
इस वीडियो को लोग जमकर देख रहे है और कमेंट भी कर रहे है.
एआई से बनाया हुआ है वीडियो
इस वीडियो को जब चेक किया गया तो पाया गया कि ये वीडियो एआई से बनाया हुआ है और इस फेसबुक पेज पर ऐसे ही कई एआई से बनाएं हुए वीडियो अपलोड किए गए है. इस गंभीर नदी को सर्च किया गया तो नदी में सांपों के बहने की किसी भी तरह की रिपोर्ट कही नहीं मिली. ये वीडियो एआई से बनाया है और इसपर विश्वास न करें.
वीडियो शेयर करने से पहले एक बार जरुर पड़ताल करें
सोशल मीडिया पर वायरल होनेवाले किसी भी वीडियो को लगो बिना सोचे समझे शेयर करते है. जिसके कारण लोगों में गलतफहमी और भ्रम फैल जाता है. इसलिए किसी भी वीडियो को शेयर करने से पहले उसकी पड़ताल करें. बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो को शेयर न करें.