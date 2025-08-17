Toughest Cricket Challenge: क्रिकेट को अक्सर गली-मोहल्लों में अपनी सुविधा के हिसाब से खेला जाता है, जहां नियम भी जगह और माहौल के अनुसार बदल जाते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दोस्तों का एक ग्रुप छत पर अनोखा क्रिकेट चैलेंज खेलता नजर आया. इस चैलेंज में बल्लेबाज़ को गेंद को ऐसे रोकना था कि वह बनाए गए घेरे से बाहर न जाए. बाहर से देखने पर यह बेहद कठिन लग रहा था क्योंकि गेंद को रोकने की दूरी बहुत ही कम थी. यही वजह रही कि कई लोगों ने इसे अब तक के सबसे मुश्किल क्रिकेट चैलेंजों में से एक बताया.

छत पर खेला गया अनोखा क्रिकेट चैलेंज

