Toughest Cricket Challenge: क्रिकेट को अक्सर गली-मोहल्लों में अपनी सुविधा के हिसाब से खेला जाता है, जहां नियम भी जगह और माहौल के अनुसार बदल जाते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दोस्तों का एक ग्रुप छत पर अनोखा क्रिकेट चैलेंज खेलता नजर आया. इस चैलेंज में बल्लेबाज़ को गेंद को ऐसे रोकना था कि वह बनाए गए घेरे से बाहर न जाए. बाहर से देखने पर यह बेहद कठिन लग रहा था क्योंकि गेंद को रोकने की दूरी बहुत ही कम थी. यही वजह रही कि कई लोगों ने इसे अब तक के सबसे मुश्किल क्रिकेट चैलेंजों में से एक बताया.

छत पर खेला गया अनोखा क्रिकेट चैलेंज

Keep the ball inside the circle 😅 A tough ask 🧐 pic.twitter.com/12rKtHpp9v — Richard Kettleborough (@RichKettle07) August 17, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)