Viral Cricket Celebration: क्रिकेट मैदान पर अक्सर खिलाड़ियों के जश्न मनाने के अनोखे अंदाज़ वायरल हो जाते हैं, लेकिन हाल ही में एक घरेलू टूर्नामेंट में एक गेंदबाज़ ने विकेट लेने के बाद कुछ ऐसा किया कि सोशल मीडिया पर तहलका मच गया. जैसे ही उसने बल्लेबाज़ को आउट किया, वह खुशी में अपने जूते और जर्सी उतारने लगा. शुरुआत में दर्शक हैरान रह गए, लेकिन फिर मैदान पर उसके अजीबो-गरीब सेलिब्रेशन को देख सबकी हंसी छूट गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि गेंदबाज पहले जूते खोलता है, फिर जर्सी उतारकर मैदान में दौड़ने लगता है. यह अनोखा अंदाज़ कुछ लोगों को मनोरंजक लगा तो कुछ ने इसे खेल भावना के खिलाफ बताया. यह वीडियो अब तक लाखों बार देखा जा चुका है और लगातार शेयर किया जा रहा है. खिलाड़ी की पहचान अब तक सामने नहीं आई है.

देखें सेलिब्रेशन का वायरल वीडियो

What kind of celebration is this 😅 pic.twitter.com/UzGBSpsMxR

— Richard Kettleborough (@RichKettle07) April 21, 2025