यूक्रेनी स्नाइपर ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, लगभग 4 किलोमीटर दूर से रूसी दुश्मन को किया ढेर

यूक्रेन के एक स्नाइपर ने दुनिया को हैरान करते हुए सबसे लंबी दूरी से निशाना लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. खबरों के मुताबिक, इस यूक्रेनी सैनिक ने 13,000 फीट (लगभग 4 किलोमीटर) से भी ज़्यादा दूर से गोली चलाकर दो रूसी सैनिकों को मार गिराया.

यह हैरान कर देने वाला कारनामा 14 अगस्त, 2025 को यूक्रेन के पोक्रोव्स्क इलाके में हुआ. कीव पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, सैन्य पत्रकार यूरी बुटुसोव ने बताया कि इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए यूक्रेन में ही बनी '14.5 mm एलिगेटर' राइफल का इस्तेमाल किया गया. इस मिशन में स्नाइपर की मदद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और एक ड्रोन ने की, जिसने सही निशाना लगाने में गाइड किया.

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब पोक्रोव्स्क के आसपास के इलाकों में रूस की तरफ से हमले तेज़ हो गए हैं. यह वही शहर है जहाँ युद्ध से पहले 60,000 से ज़्यादा लोग रहते थे.

Ukrainian sniper breaks world record with 13,000-foot kill shot against Russian forces: report https://t.co/p6RCDvgEbo pic.twitter.com/lby1aisZ02 — New York Post (@nypost) August 17, 2025

दिलचस्प बात यह है कि पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड भी एक यूक्रेनी स्नाइपर के ही नाम था, जिसने लगभग 12,400 फीट की दूरी से दुश्मन को ढेर किया था.

यह घटना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बैठक से ठीक एक दिन पहले हुई. पुतिन ने इस बैठक को "आपसी सम्मान के माहौल में हुई एक रचनात्मक बातचीत" बताया. अब सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की भी वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं. ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि वह ट्रंप के साथ "हत्या और युद्ध को खत्म करने से जुड़ी सभी बातों" पर चर्चा करेंगे.