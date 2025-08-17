Rahul Gandhi: 'लोकसभा इलेक्शन के बाद चुनाव आयोग ने जादू से महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर पैदा किए, बिहार में राहुल गांधी ने मंच से साधा निशाना; VIDEO

Credit-(X,@news24tvchannel)

सासाराम, बिहार: बिहार में कांग्रेस ने 'वोटर अधिकार यात्रा ' शुरू की है. इसको लेकर सासाराम में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट हुए. राहुल गांधी ने इस दौरान चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर ये यात्रा शुरू की गई है. ये यात्रा करीब 16 दिनों तक चलेगी और इस दौरान 25 जिलों में घुमा जाएगा. इस यात्रा में तेजस्वी यादव और लेफ्ट पार्टी के नेता भी शामिल हुए. इस दौरान पूर्व सीएम लालू यादव भी पहुंचे. राबड़ी देवी समेत कई बड़े चेहरे मंच पर मौजूद रहे.राहुल ने अपने संबोधन की शुरुआत लालू प्रसाद को धन्यवाद देते हुए की. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से डॉक्टर ने आपको आने से रोका था, लेकिन फिर भी आप यहां आए, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. इस दौरान चुनाव आयोग पर उन्होंने जमकर निशाना साधा.

इस दौरान राहुल गांधी ने मंच से चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा की,'हर चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी जीतती है.जहांपर भी चुनाव होते है, ये जीतते है.महाराष्ट्र में सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा. लोकसभा के समय हमारा गठबंधन चुनाव जीतता है, उसके चार महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है.राहुल ने कहा की ,' हमने थोड़ी सी इन्क्वायरी की, पता लगा की लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में जादू से एक करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए.लोकसभा और विधानसभा में एक करोड़ वोटर्स का फर्क था. उन्होंने कहा की जहां भी ये नए वोटर आएं, वहांपर ये बीजेपी का गठबंधन जीता.उन्होंने कहा की हमारा एक भी वोट कम नहीं हुआ, जितने लोकसभा में मिले, उतने ही विधानसभा चुनाव में मिले.

बीजेपी को सारे के सारे नए वोटर्स के वोट मिले. राहुल ने कहा की हमने इलेक्शन कमीशन से वीडियोग्राफी दिखाने के लिए कहा. लेकिन उन्होंने मना कर दिया. इसके बाद हमने कर्नाटक में इन्क्वायरी शुरू की. एक विधानसभा में एक लाख से ज्यादा वोट चोरी हुई और जिसके कारण यहांपर बीजेपी जीती.

बिहार चुनाव पर आशंका

राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि महाराष्ट्र जैसी चाल बिहार विधानसभा चुनाव में भी चलने की कोशिश होगी. उन्होंने कहा कि जनता को जागरूक रहना होगा ताकि वोट चोरी जैसी घटनाएं न हो सकें.अपने संबोधन में राहुल गांधी ने 50% आरक्षण की सीमा खत्म करने और जाति आधारित जनगणना कराने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि बीजेपी दबाव में इसकी बात तो करती है, लेकिन इसे सही तरीके से लागू करने का इरादा नहीं रखती. वहीं कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आया तो यह वादा जरूर पूरा किया जाएगा.