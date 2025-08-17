Viral Video: रील का खुमार! 2 युवतियों ने ट्रेन की पटरियों पर बैठकर बनाया वीडियो, हमीरपुर का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
Credit-(X,@priyarajputlive)

Viral Video: रील का खुमार युवाओं पर काफी ज्यादा चढ़ गया है. लड़के और लड़कियां अपनी जान पर खेलकर रील बना रहे है. कई बार ये अपनी जान भी गंवा देते है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दो युवतियां रेलवे ट्रैक पर बैठकर रील बना रही है. ये दोनों युवतियां एक भोजपुरी गाने पर एक्टिंग कर रही है और गाना गा रही है. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने नाराजगी जाहिर की है. रेलवे ट्रैक पर रील बनाने के वीडियो पहले भी सामने आ चुके है. कई बार किसी की जान गई है तो वही कई लोग घायल भी हुए है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:रील बनाने के लिए युवक ने की हद पार, जान को जोखिम में डालकर लेट गया रेलवे ट्रैक पर और फिर… (Watch Viral Video)

रेलवे ट्रैक पर बनाई रील

जान जोखिम में डालकर बनाई रील

इस दौरान ये लड़कियां बेखौफ होकर रील बना रही है. जबकि रेलवे ट्रैक पर किसी भी समय ट्रेन आ सकती है और इन दोनों की जान पर आफत आ सकती है. इस वीडियो के सामने आने के बाद अब लोगों ने आरपीएफ से इस मामले में दखल देने की मांग की है.

पुलिस की जांच शुरू

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है. सुमेरपुर थाने के प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि फुटेज की लोकेशन की जांच की जा रही है और वीडियो में नजर आने वाली युवतियों की पहचान के प्रयास भी जारी हैं. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की गतिविधि करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

 