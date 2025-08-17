Fact Check: क्या ऑनलाइन आवेदन करने पर भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते है, PIB ने इस वेबसाइट को बताया फर्जी
Credit-(X,@PIBFactCheck)

Fact Check: देश में आएं दिन लोग ठगी के शिकार हो रहे है. सीनियर सिटीजन्स और कई लोग अब तक लाखों की ठगी के शिकार हुए. अब सोशल मीडिया पर एक वेबसाइट वायरल हो रही है. जिसका नाम 'भारत रत्न सम्मान ' है और इसमें दावा किया गया है की ये सेमी गवर्नमेंट संस्था है.ये वेबसाइट भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार देने का दावा कर रही है .अब इस संस्था को लेकर पीआईबी ने अलर्ट जारी किया है और बताया है की सरकार से इस वेबसाइट का कोई संबंध नहीं है. पीआईबी ने अपनी पोस्ट में इसका खुलासा किया है.

पीआईबी ने लिखा ,'एक फ़र्ज़ी वेबसाइट, 'https://brs.inc' खुद को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिकृत एक सेमी गवर्नमेंट सरकारी संगठन बता रही है और भारत रत्न सम्मान, पद्म भूषण सम्मान और पद्म विभूषण सम्मान जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार देने का दावा कर रही है. इसके अलावा, यह वेबसाइट नामांकित व्यक्तियों से पैसे भी वसूल रही है. ये भी पढ़े:Fact Check: रिटायरिंग रूम बुकिंग वाला वायरल वीडियो निकला फेक, PIB ने किया बड़ा खुलासा

वेबसाइट है फेक

पीआईबी ने वेबसाइट को बताया फेक

इस वेबसाइट को पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने फेक करार दिया और इस वेबसाइट से सावधान रहने की अपील की है.पीआईबी ने दावा किया है की इस वेबसाइट का भारत सरकार का कोई संबंध नहीं है. पीआईबी का कहना है की इन पुरस्कारों के लिए किसी भी तरह क शुल्क नहीं लिया जाता.

ऐसा फर्जी वेबसाइट से नागरिक रहे सावधान

ऐसे रोजाना कई पोस्ट्स सोशल मीडिया पर वायरल होती है. इसपर जाने के बाद कई लोगों के साथ ठगी होती है. आएं दिन लोग ठगी के शिकार हो रहे है. इसलिए किसी भी लिंक को क्लिक करने से पहले और किसी भी वेबसाइट पर जाने से पहले एक बार उसकी पड़ताल जरुर कर ले. जिससे की आप ठगी के शिकार न हो.

 