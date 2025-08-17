Indonesia Earthquake Video: इंडोनेशिया में 6.0 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, 29 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर

Indonesia Earthquake Today: इंडोनेशिया में रविवार सुबह एक शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है. देश की आपदा प्रबंधन एजेंसी (BNPB) ने इस बात की जानकारी दी.
यह भूकंप इंडोनेशिया के सेंट्रल सुलावेसी प्रांत में आया. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.0 मापी गई. भूकंप का केंद्र ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे था. भूकंप के झटके पोसो रीजेंसी और उसके आस-पास के इलाकों में भी महसूस किए गए.
एजेंसी ने अपने बयान में बताया कि इस घटना में कम से कम 29 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है.
Significant magnitude 6.1 #earthquake 14 km north of #Poso, #Indonesia
A shallow magnitude 6.1 earthquake was reported early morning near Poso, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia.
According to Indonesia's Meteorology, Climatology, and Geophysical Agency, the quake hit… pic.twitter.com/3gIMSlXBRH
— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 17, 2025
राहत की बात यह है कि अभी तक इस भूकंप में किसी की जान जाने की कोई खबर नहीं है.
M5.8 earthquake hit 14 km N of Poso Regency, Central Sulawesi province, Indonesia (on August 17, 2025 at 6.38 AM local time)
Grocery shop security camera footage from Lembomawo village, Poso Kota district.
People from the poso regency felt the strong shaking. pic.twitter.com/euFQCjfTP6
— RenderNature (@RenderNature) August 17, 2025
इंडोनेशिया में इतने भूकंप क्यों आते हैं?
इंडोनेशिया एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जिसे 'पैसिफिक रिंग ऑफ फायर' कहा जाता है. यह दुनिया का सबसे ज़्यादा भूकंप वाला इलाका है. यहाँ धरती के नीचे की कई प्लेटें आपस में मिलती हैं, जिनकी हलचल की वजह से अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं.