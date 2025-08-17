Indonesia Earthquake Video: इंडोनेशिया में 6.0 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, 29 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर
भूकंप की प्रतीकात्मक तस्वीर (Image Generated by AI)

Indonesia Earthquake Today: इंडोनेशिया में रविवार सुबह एक शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है. देश की आपदा प्रबंधन एजेंसी (BNPB) ने इस बात की जानकारी दी.

यह भूकंप इंडोनेशिया के सेंट्रल सुलावेसी प्रांत में आया. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.0 मापी गई. भूकंप का केंद्र ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे था. भूकंप के झटके पोसो रीजेंसी और उसके आस-पास के इलाकों में भी महसूस किए गए.

एजेंसी ने अपने बयान में बताया कि इस घटना में कम से कम 29 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है.

राहत की बात यह है कि अभी तक इस भूकंप में किसी की जान जाने की कोई खबर नहीं है.

इंडोनेशिया में इतने भूकंप क्यों आते हैं?

इंडोनेशिया एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जिसे 'पैसिफिक रिंग ऑफ फायर' कहा जाता है. यह दुनिया का सबसे ज़्यादा भूकंप वाला इलाका है. यहाँ धरती के नीचे की कई प्लेटें आपस में मिलती हैं, जिनकी हलचल की वजह से अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं.