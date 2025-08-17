Danish Kaneria Backs Irfan Pathan: कुछ दिन पहले भारतीय पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने एक पॉडकास्ट में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी पर बड़ा बयान दिया. इरफान ने अफरीदी को 'बदतमीज़ आदमी' कहा और यह भी बताया कि कैसे अफरीदी अक्सर उन्हें अपनी बातों से व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाते थे. इरफान के इस बयान का समर्थन पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर डेनिश कनेरिया ने भी किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, "इरफान भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. वह हमेशा व्यक्तिगत हमले करता है. चाहे किसी के परिवार पर हो या उनके धर्म पर, उसमें क्लास और शालीनता नाम की कोई चीज़ नहीं है." इरफ़ान पठान का खुलासा, शाहिद अफरीदी से फ्लाइट में हुई नोकझोंक, फिर दिया ऐसा जवाब कि हमेशा के लिए हो गए चुप

दानिश कनेरिया ने इरफान पठान का किया समर्थन

Irfan @IrfanPathan bhai, you’re absolutely right. He always resorts to personal attacks—be it on someone’s family or their religion. Class and decency clearly aren’t his strengths.pic.twitter.com/nWOEA3vz49 — Danish Kaneria (@DanishKaneria61) August 17, 2025

