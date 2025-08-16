Irfan Pathan On Shahid Afridi: इरफ़ान पठान का खुलासा, शाहिद अफरीदी से फ्लाइट में हुई नोकझोंक, फिर दिया ऐसा जवाब कि हमेशा के लिए हो गए चुप

इंडिया चैंपियंस

Irfan Pathan On Shahid Afridi: टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफ़ान पठान अपने खेल विश्लेषण और बेबाक अंदाज़ के लिए सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में रहते हैं. फैंस न सिर्फ़ उनके क्रिकेटिंग विचारों को पसंद करते हैं बल्कि ट्रोल्स को दिए उनके करारे जवाब भी खूब वायरल होते हैं. हाल ही में पठान ने अपने करियर का एक दिलचस्प किस्सा साझा किया, जिसमें उनकी पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी से फ्लाइट में बहस हो गई थी. पठान ने लल्लनटॉप से बातचीत के दौरान खुलासा किया कि यह वाकया साल 2006 में भारत के पाकिस्तान दौरे के समय का है. कराची से लाहौर के बीच दोनों टीमों के खिलाड़ी एक ही फ्लाइट में सफर कर रहे थे. इसी दौरान अफरीदी ने आकर मजाक में इरफ़ान के बाल बिगाड़ दिए और उन्हें बच्चा कहकर चिढ़ाया. क्या इरफान पठान ने रोहित शर्मा की आलोचना करने पर IPL 2025 की कमेंट्री पैनल से हटाए जाने का किया दावा? जानिए क्या हैं वायरल दावें की सच्चाई

इरफ़ान ने हंसते हुए जवाब दिया, “तू कब से मेरा बाप बन गया?” इसके बाद अफरीदी भड़क गए और गालियां देने लगे. चूंकि अफरीदी की सीट पठान के बिल्कुल पास थी, माहौल कुछ देर के लिए गर्म हो गया.

अब्दुल रज्जाक के सामने अफरीदी पर तंज

Irfan Pathan on Shahid Afridi. 🔥pic.twitter.com/MO2ha7rHJT — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 16, 2025

इरफ़ान के बगल में पाकिस्तान के ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक बैठे थे. पठान ने माहौल हल्का करने के लिए उनसे पाकिस्तान में मिलने वाले मांस के बारे में पूछा. रज्जाक ने विस्तार से जवाब दिया, लेकिन फिर पठान ने मजाक में पूछ लिया कि क्या यहां कुत्ते का मांस भी मिलता है. यह सुनकर रज्जाक हैरान रह गए और बोले, “अरे इरफ़ान, तुम ये क्या कह रहे हो?” इरफ़ान ने तुरंत अफरीदी की ओर इशारा करते हुए कहा, “इसने जरूर कुत्ते का मांस खाया है, तभी तो लगातार भौंक रहा है.”

इरफ़ान बताते हैं कि इस टिप्पणी के बाद अफरीदी पूरे सफर के दौरान खामोश रहे. उन्होंने कहा, “उस दिन अफरीदी को समझ आ गया कि मुझसे जुबानी जंग जीतना आसान नहीं है. इसके बाद उसने कभी मुझे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की.”

क्यों बना यह किस्सा खास?

क्रिकेट मैदान पर भारत-पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता हमेशा तीखी रही है, लेकिन खिलाड़ियों के बीच ऐसे किस्से फैंस के लिए बेहद दिलचस्प होते हैं. इरफ़ान पठान का यह खुलासा एक बार फिर बताता है कि वह सिर्फ़ गेंद और बल्ले से ही नहीं, बल्कि अपने जवाबी अंदाज़ से भी विरोधियों को चुप कराने का हुनर रखते थे.