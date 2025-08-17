Bihar Voter List: क्या आपका नाम भी वोटर लिस्ट से गायब है? SIR के बाद EC ने जारी की नाम कटने वाले मतदाताओं की सूची, ऐसे करें चेक

Bihar Voter List: अगर आप भी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) में वोट देने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. चुनाव आयोग (ECI) ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम कटने वाले मतदाताओं की लिस्ट (Voter List) जारी कर दी है. सूची को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.eci.gov.in/ पर सार्वजनिक कर दिया गया है, ताकि सभी मतदाता आसानी से अपनी जानकारी की पुष्टि कर सकें. दरअसल, विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को एक अहम फैसला सुनाया था.

SC ने कहा था कि SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उनकी लिस्ट जारी की जाए. अब चुनाव आयोग द्वारा यह कदम इस आदेश के तहत उठाया गया है.

नाम क्यों हटाए जाते हैं?

अक्सर वोटर लिस्ट से नाम इसलिए हटाए जाते हैं क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, किसी का पता बदल जाता है या डुप्लीकेट एंट्री मिल जाती है. इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति का निधन हो गया है, तो परिवार के सदस्यों द्वारा जानकारी देने पर भी नाम हटाया जा सकता है. इसलिए, हर बार नई सूची आने पर अपने नाम की पुष्टि करना बेहद जरूरी हो जाता है.

हर चुनाव से पहले आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करता है और इस बार भी लाखों नाम जोड़े गए हैं और कई पुराने नाम हटाए गए हैं. ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपकी एंट्री कहीं गायब हो गई है, तो बेहतर होगा कि एक बार ऑनलाइन जाकर चेक कर लें.

मोबाइल ऐप से भी मिलेगा अपडेट

चुनाव आयोग ने 'वोटर हेल्पलाइन ऐप' भी लॉन्च किया है. इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल से ही वोटर लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसमें आपको अपनी जानकारी डालनी होगी और आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा।

अगर सर्च करने के बाद भी आपका नाम नई वोटर लिस्ट में नहीं आता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आप दोबारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 6 भरना होगा. साथ ही, अगर जानकारी गलत दिख रही है, तो उसे ठीक करने का विकल्प भी मौजूद है.

इसकी जांच क्यों जरूरी है?

कई बार लोग बिना जांच किए ही मतदान केंद्र पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने पर पता चलता है कि उनका नाम सूची में नहीं है. ऐसे में उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिलता. इसलिए, समय रहते अपनी प्रविष्टि की पुष्टि कर लेना ही समझदारी है.