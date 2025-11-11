PM Modi Bhutan Visit: दिल्ली ब्लास्ट पर भूटान से पीएम मोदी का सख़्त संदेश, षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा; VIDEO

PM Modi Bhutan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर भूटान के थिम्पू पहुंचे. उनका भूटानी समकक्ष शेरिंग तोबगे ने गर्मजोशी से स्वागत किया. अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह दौरा भारत-भूटान साझेदारी को और मजबूत करने और पड़ोसी प्रथम नीति के प्रति प्रतिबद्धता जताने का महत्वपूर्ण अवसर है.
दिल्ली ब्लास्ट पर संवेदनाएँ
प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में हुई हालिया ब्लास्ट पर गहरी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा, "सदियों से भारत और भूटान के रिश्ते गहन और सांस्कृतिक रहे हैं. इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं यहां भारी मन से आया हूं. यह ही पढ़े: Delhi Red Fort Blast: विस्फोट से 3 घंटे पहले तक लाल किले के पास पार्किंग में खड़ी थी कार, सीसीटीवी फुटेज से मिली अहम जानकारी
दिल्ली ब्लास्ट पर भूटान से पीएम मोदी का सख़्त संदेश
#WATCH थिम्पू, भूटान: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज का दिन भूटान के लिए, भूटान के राज परिवार के लिए और विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए बहुत अहम है। सदियों से भारत और भूटान का संबंध बहुत ही गहन आत्मीय और सांस्कृतिक रहा है। इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर… pic.twitter.com/wTUrr8zTk2
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2025
पीड़ितों के साथ एकजुटता
मोदी ने पीड़ित परिवारों का दुख साझा किया और कहा कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है. उन्होंने बताया कि घटना की जांच के लिए सभी एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं और सभी जानकारियों के तार जोड़े जा रहे हैं.
षड्यंत्रकारियों को सख़्त संदेश
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस घटना के पीछे शामिल षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने अधिकारियों और जांच एजेंसियों से लगातार संपर्क बनाए रखा.
भारत-भूटान संबंधों को नई दिशा
पीएम मोदी के इस दौरे का उद्देश्य भारत-भूटान संबंधों को और मजबूत करना और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है. उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर यह संदेश दिया कि भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा.