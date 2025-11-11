PM Modi Bhutan Visit: दिल्ली ब्लास्ट पर भूटान से पीएम मोदी का सख़्त संदेश, षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा; VIDEO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: X)

PM Modi Bhutan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर भूटान के थिम्पू पहुंचे. उनका भूटानी समकक्ष शेरिंग तोबगे ने गर्मजोशी से स्वागत किया. अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह दौरा भारत-भूटान साझेदारी को और मजबूत करने और पड़ोसी प्रथम नीति के प्रति प्रतिबद्धता जताने का महत्वपूर्ण अवसर है.

दिल्ली ब्लास्ट पर संवेदनाएँ



प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में हुई हालिया ब्लास्ट पर गहरी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा, "सदियों से भारत और भूटान के रिश्ते गहन और सांस्कृतिक रहे हैं. इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं यहां भारी मन से आया हूं.

दिल्ली ब्लास्ट पर भूटान से पीएम मोदी का सख़्त संदेश

पीड़ितों के साथ एकजुटता



मोदी ने पीड़ित परिवारों का दुख साझा किया और कहा कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है. उन्होंने बताया कि घटना की जांच के लिए सभी एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं और सभी जानकारियों के तार जोड़े जा रहे हैं.

षड्यंत्रकारियों को सख़्त संदेश



प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस घटना के पीछे शामिल षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने अधिकारियों और जांच एजेंसियों से लगातार संपर्क बनाए रखा.

भारत-भूटान संबंधों को नई दिशा



पीएम मोदी के इस दौरे का उद्देश्य भारत-भूटान संबंधों को और मजबूत करना और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है. उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर यह संदेश दिया कि भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा.