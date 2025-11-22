प्रधानमंत्री मोदी ने जोहान्सबर्ग में कम्युनिटी लीडर्स से की बातचीत, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने की अपील

(Photo Credits ANI)

नई दिल्ली, 22 नवंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी20 लीडर्स समिट के लिए जोहान्सबर्ग दौरे के दौरान दक्षिण अफ्रीका में प्रमुख भारतीय कम्युनिटी ऑर्गनाइजेशन के प्रमुखों के साथ बातचीत की. इस संबंध में जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "साउथ अफ्रीका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत की, जो अलग-अलग ऑर्गनाइजेशन के साथ एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं. उन्होंने अलग-अलग मुद्दों पर अपने अनुभव शेयर किए और अलग-अलग क्षेत्र में देश की तरक्की की बहुत तारीफ की. उनसे कहा कि वे लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ाने की रफ्तार बनाए रखें. साथ ही, उनसे साउथ अफ्रीका के लोगों के बीच इंडियन कल्चर की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए कहा, जिसमें योग, आयुर्वेद जैसी प्रैक्टिस शामिल हैं और साउथ अफ्रीका से ज्यादा लोगों से भारत को जानो (नो इंडिया) क्विज में हिस्सा लेने के लिए कहा."

मीटिंग में सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने, समुदाय की पहल को बढ़ाने और भारत और इस इलाके में रहने वाले वाइब्रेंट इंडियन डायस्पोरा के बीच रिश्ते को और गहरा करने पर फोकस किया गया. समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के विजन और लीडरशिप की तारीफ की. स्वामी आचार्य ने पीएम मोदी से मिलने के बाद कहा, "बिल्कुल, यह एक बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाली मीटिंग थी जहां पीएम मोदी अपनी लीडरशिप से हमें प्रेरित करते रहते हैं..." चिन्मय मिशन साउथ अफ्रीका के आध्यात्मिक गुरु स्वामी अभेदानंद ने बताया, "यह बहुत अच्छी मीटिंग थी... मुझे उनसे खुलकर बात करके बहुत अच्छा लगा; सारी बातें हुईं, और यह बहुत मजेदार था."

एक कम्युनिटी लीडर ने चर्चा में शामिल कुछ खास मुद्दों पर जोर देते हुए कहा, "मोदी जी से मिलना सच में सम्मान और खुशी की बात थी. यह एक ग्रुप डिस्कशन था, लेकिन असल में मोदी जी ने तीन बातों पर जोर दिया. उन्होंने पूछा कि क्या हम लोकल भाषाओं के लिए कुछ कर रहे हैं. फिर उन्होंने पूछा कि हम भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि अगर हम बड़ी आबादी के साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि यहां 1.8 मिलियन लोग हैं. तीसरा, उनका एक सपना है कि जिन लोगों की छह-सात पीढ़ियां यहां साउथ अफ्रीका में भारत से हैं, वे इसे बढ़ावा दे सकें..."

एक और पोस्ट में पीएम मोदी ने बातचीत का एक खास पल शेयर किया, "साउथ अफ्रीका में इंडियन कम्युनिटी से बातचीत करते हुए, चिन्मय मिशन से एक कलश मिला, जिसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका से आए श्री अन्ना या मिलेट्स हैं. इसे डरबन के अन्नपूर्णा देवी मंदिर में रखा जाएगा." जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी की मुलाकातों ने साउथ अफ्रीका में इंडियन कम्युनिटी के साथ इंडिया के गहरे कल्चरल और इमोशनल रिश्तों को दिखाया, जिससे इन रिश्तों को बनाए रखने के लिए देश का कमिटमेंट पक्का हुआ जी20 लीडर्स समिट 22-23 नवंबर को जोहान्सबर्ग में होने वाला है. जी20 लीडर्स समिट के अलावा, पीएम मोदी के जोहान्सबर्ग में मौजूद दुनिया के कुछ लीडर्स के साथ कई बाइलेटरल मीटिंग्स करने की भी उम्मीद है.